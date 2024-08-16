وأوضح أن اكتشاف فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي من مدينتي خان يونس ودير البلح زاد من المخاوف، إذ "يتعرض مئات الآلاف من الأطفال في غزة للخطر"، داعياً إلى "بذل جهود ضخمة ومنسقة وعاجلة" لمكافحة تفشي المرض.

وأكد أن الأمم المتحدة تخطط لإطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال، تستهدف أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة، ستشمل 708 فِرق في المراكز الصحية و316 فريقاً للتواصل المجتمعي، مضيفاً أن وقف تفشي شلل الأطفال أمر لا بد منه، لكن حملة التطعيم ضده "مستحيلة" مع استمرار الأعمال العدائية في غزة.

وقال غوتيريش موضحاً التحديات التي تواجهها الحملة: "لقد دُمرت أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي في غزة، فيما أصبح أغلب المستشفيات ومرافق الرعاية الأولية غير صالح للعمل، والشعب الفلسطيني في حالة فرار دائم بحثاً عن الأمان".

وطالب بتسهيل نقل اللقاحات ومعدات التبريد، ودخول خبراء شلل الأطفال للقطاع، وتقديم الوقود للفرق الصحية، وزيادة التدفق النقدي للعاملين في مجال الصحة، مشدداً أن "حملة التطعيم الناجحة ضد شلل الأطفال تحتاج إلى السلامة للعاملين الصحيين والأطفال والمرافق الصحية".

وتابع أن منظمة الصحة العالمية وافقت على تقديم 1.6 مليون جرعة، وسوف تقوم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بتنسيق تسليم اللقاحات ومعدات التبريد، بينما ستدير عملية اللقاحات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إذ لديها فرق طبية جاهزة لإدارة اللقاحات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى أن يقدموا "ضمانات ملموسة على الفور، تضمن فترات هدنة إنسانية خلال فترة حملة التطعيم"، وأكد أن "السلام ووقف إطلاق النار الإنساني الفوري هو اللقاح النهائي ضد شلل الأطفال".

بدوره أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، على أهمية وجودة هدنة في أثناء حملة التطعيم، قائلاً في منشور عبر منصة إكس: "ننضم إلى الدعوة لهدنة إنسانية لمدة 7 أيام في قطاع غزة للسماح بجولتين من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال".

وأضاف: "ستزود فرقنا الطبية بدعم من شركائنا الأطفال دون سن العاشرة في قطاع غزة باللقاحات في مراكز الأونروا الصحية وذلك عبر فرقنا الصحية المتنقلة"، مؤكداً أن "فرق الأونروا ستعمل كل ما هو مطلوب للحد من انتشار شلل الأطفال والأمراض المعدية الأخرى".

من ناحيته، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور عبر منصة إكس، أنهم يتوقعون إطلاق الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة في نهاية أغسطس/آب الجاري، وسبتمبر/أيلول القادم، وأشار إلى أن وقف القتال لأسباب إنسانية يعد أمراً حيوياً حتى تنقذ اللقاحات حياة جميع الأطفال المحتاجين.

وفي يوليو/تموز الماضي، اكتُشف فيروس شلل الأطفال في عينات الصرف الصحي في مدينتي خان يونس ودير البلح، وجرى إرسال عينات من براز هؤلاء الأطفال إلى مختبر شلل الأطفال الوطني في الأردن.

يُذكر أن قطاع غزة كان خالياً من مرض شلل الأطفال خلال السنوات الـ25 الماضية، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة. وحذر العاملون في المجال الإنساني خلال الأشهر الـ10 الماضية من أن عودة المرض للظهور يعد تهديداً آخر للأطفال في غزة والدول المجاورة.