وأضافت الوزارة أنها بصدد "وضع خطة شاملة متكاملة لتنفيذ حملة تطعيم موسعة ضد شلل الأطفال في القطاع". ووفق وزارة الصحة، اشتبه الأطباء بوجود أعراض مطابقة لمرض شلل الأطفال، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة في العاصمة الأردنية عمان، "جرى تأكيد الإصابة بسلالة فيروس شلل الأطفال".

وقالت الوزارة إن طواقمها "في المحافظات الجنوبية (غزة) والشمالية (الضفة)، وبالتعاون مع جميع المؤسسات الدولية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عملت خلال الأسابيع الماضية على وضع خطة شاملة متكاملة لتنفيذ حملة تطعيم موسّعة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة".

وذكرت أنها ستنفّذ حملة تطعيم خلال الأيام القليلة القادمة للأطفال تحت سن 10 سنوات، مؤكدةً أنه "جرى توفير مليون و200 ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال، النوع الثاني، بالتنسيق مع يونيسف (الهيئة الأممية المعنية بالطفولة)، وجارٍ توفير 400 ألف جرعة أخرى".

وقالت في بيانها إن "استمرار العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة نجمت عنه كارثة صحية، بشهادة المنظمات الدولية"، مجددةً مناشدتها المجتمع الدولي والمنظمات الصحية الدولية "سرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي فوراً على قطاع غزة.. وتوفير خدمات الرعاية الصحية بشكل فوري لأبناء شعبنا في قطاع غزة".

وفي وقت سابق الجمعة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي، إلى "هدنة فورية" لتسهيل حملة تطعيم كبرى لمكافحة شلل الأطفال، محذّراً من "الانهيار الإنساني" في غزة مع ازدياد معاناة الفلسطينيين، والعالم يراقب.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلَّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.