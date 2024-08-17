سياسة
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لبنان.. ارتفاع حصيلة قتلى الغارة الإسرائيلية على النبطية إلى 10
أفادت وسائل إعلام لبنانية بارتفاع حصيلة غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً بمدينة النبطية جنوبي البلاد إلى 10، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية السبت في "حصيلة غير نهائية".
لبنان.. ارتفاع حصيلة قتلى الغارة الإسرائيلية على النبطية إلى 10
وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 10 بغارة إسرائيلية على النبطية جنوبي البلاد. / صورة: وسائل التواصل
17 أغسطس 2024

وقالت الوزارة في بيان إن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة وادي الكفور في النبطية في جنوب لبنان أدّت إلى "استشهاد عشرة أشخاص، من بينهم امرأة وطفلاها"، بالإضافة إلى "إصابة خمسة بجروح، من بينهم اثنان إصاباتهما حرجة".

وتشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية توترات متزايدة تبعث على تخوفات من امتداد الحرب الإسرائيلية على غزة واتساعها إلى نزاع إقليمي، في ظل تأهب تل أبيب لرد من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وتبني تل أبيب اغتيال القيادي البارز في حزب الله، فؤاد شكر، أواخر يوليو/تموز الماضي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم في الجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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