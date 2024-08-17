وقالت الوزارة في بيان إن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة وادي الكفور في النبطية في جنوب لبنان أدّت إلى "استشهاد عشرة أشخاص، من بينهم امرأة وطفلاها"، بالإضافة إلى "إصابة خمسة بجروح، من بينهم اثنان إصاباتهما حرجة".

وتشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية توترات متزايدة تبعث على تخوفات من امتداد الحرب الإسرائيلية على غزة واتساعها إلى نزاع إقليمي، في ظل تأهب تل أبيب لرد من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وتبني تل أبيب اغتيال القيادي البارز في حزب الله، فؤاد شكر، أواخر يوليو/تموز الماضي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم في الجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.​​​​​​​