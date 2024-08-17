سياسة
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الوفد الإسرائيلي يغادر الدوحة استعداداً لاستكمال المفاوضات في القاهرة الأحد
أفادت القناة 12 العبرية الخاصة، مساء الجمعة، بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيسافر إلى القاهرة، غداً الأحد، لاستكمال المحادثات مع حركة حماس بشأن وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى.
الوفد الإسرائيلي يغادر الدوحة استعداداً لاستكمال المفاوضات في القاهرة الأحد
فلسطينيون نازحون فرّوا من القصف الإسرائيلي في مدينة حمد بعد إصدار الاحتلال أمراً بإخلاء المنطقة الجنوبية من خان يونس. / صورة: AP
17 أغسطس 2024

وأوضحت القناة أن الوفد الإسرائيلي المفاوض غادر العاصمة القطرية الدوحة متجهًا إلى تل أبيب، مساء أمس الجمعة، بعد مشاركته في جولة محادثات استمرت ليومين، وقالت إنّ أفراداً تقنيين من الوفد بقوا في الدوحة، دون توضيح عددهم ولا أسباب بقائهم.

وأعلن الوسطاء، عبر بيان الجمعة، في ختام يومين من المحادثات في الدوحة بمشاركة الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) وإسرائيل وغياب حماس، أن واشنطن قدّمت مقترحاً جديداً لتقليص الفجوات بين إسرائيل والحركة، كاشفين عن محادثات أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل، للمضي قدماً في جهود التوصل إلى اتفاق.

وبينما لم يُكشَف عن تفاصيل المقترح الأمريكي الجديد، قال بيان مصري-قطري-أمريكي مشترك إنه "يتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس جو بايدن في 31 مايو/أيار 2024".

وكشف بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عقب ختام محادثات الدوحة، عن تمسك حكومته بشروط ترفضها حماس بشكل مطلق، وحذر وزير دفاع إسرائيل يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

في السياق، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر قيادي بحركة حماس قوله إنّ "ما أُبلغت به قيادة الحركة اليوم (الجمعة) حول نتائج اجتماعات الدوحة لوقف إطلاق النار لا يتضمن التزام ما جرى الاتفاق عليه يوم 2 يوليو/تموز الماضي"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه كشف مصدر فلسطيني مطلع أن "المقترح الجديد الذي جرت مشاركته في الدوحة لا يتطرق إلى وضعية ممر نيتساريم ومحور فيلادلفيا"، وأضاف: "حتى الآن لا يوجد سوى تعهد شفوي أمريكي بالضغط على إسرائيل بخصوص نتساريم، فيما سيخضع ملف محور فيلادلفيا للبحث خلال الأسبوع المقبل بالقاهرة".

وتواصل إسرائيل هذه الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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