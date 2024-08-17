وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنّ جيش الاحتلال اعتقل، فجر اليوم السبت، فلسطينياً ونجله بعد مداهمة منزلهما في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وتفتيشه.

ومساء أمس الجمعة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله (وسط)، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة استخدم فيها الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي. وذكر لاحقاً شهود عيان أن شابين فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي في القدم، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي بلدة دير السودان شمال غرب رام الله قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إنّ طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابتين جراء الدهس من سيارة جيب عسكرية إسرائيلية".

أما في مدينة قلقيلية (شمال) فقد أُصيب طفل (14 عاماً) برصاص الجيش الاحتلال، خلال مواجهات شهدتها بلدة كفر قدوم شرقي المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية أيضاً مدينة طولكرم وضاحية ذنابة شرقاً. وأفادت وفا بأن "آليتين عسكريتين اقتحمتا المدينة من محورها الجنوبي، وجابت شوارع المدينة وتحديداً شارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم وحارة السلام، قبل أن تتجه نحو ضاحية ذنابة".

وفي بلدة يَعبَد غرب جنين (شمال)، قالت وفا إن "مواجهات اندلعت، ليلة السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة (...) أطلق خلالها الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع".

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك، ما خلف 633 شهيداً، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.