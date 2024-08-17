سياسة
2 دقيقة قراءة
اعتقالات وإصابات في عمليات دهم واقتحامات لجيش الاحتلال بمدن الضفة
اعتُقل وأصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال، خلال عمليات دهم واقتحامات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم السبت بمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
اعتقالات وإصابات في عمليات دهم واقتحامات لجيش الاحتلال بمدن الضفة
الاحتلال ينفذ حملات اقتحامات متواصلة بالضفة الغربية. / صورة: AFP
17 أغسطس 2024

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنّ جيش الاحتلال اعتقل، فجر اليوم السبت، فلسطينياً ونجله بعد مداهمة منزلهما في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وتفتيشه.

ومساء أمس الجمعة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله (وسط)، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة استخدم فيها الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي. وذكر لاحقاً شهود عيان أن شابين فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي في القدم، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي بلدة دير السودان شمال غرب رام الله قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إنّ طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابتين جراء الدهس من سيارة جيب عسكرية إسرائيلية".

أما في مدينة قلقيلية (شمال) فقد أُصيب طفل (14 عاماً) برصاص الجيش الاحتلال، خلال مواجهات شهدتها بلدة كفر قدوم شرقي المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية أيضاً مدينة طولكرم وضاحية ذنابة شرقاً. وأفادت وفا بأن "آليتين عسكريتين اقتحمتا المدينة من محورها الجنوبي، وجابت شوارع المدينة وتحديداً شارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم وحارة السلام، قبل أن تتجه نحو ضاحية ذنابة".

وفي بلدة يَعبَد غرب جنين (شمال)، قالت وفا إن "مواجهات اندلعت، ليلة السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة (...) أطلق خلالها الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع".

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك، ما خلف 633 شهيداً، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us