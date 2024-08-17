سياسة
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أوكرانيا تتصدى لـ14 طائرة مسيّرة روسية وتدمر جسراً بمنطقة كورسك
أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم السبت، التصدي لطائرات مسيّرة أطلقتها روسيا فوق عدة مناطق وسط وجنوبي البلاد، رداً على قصف صاروخي شنته أوكرانيا على منطقة كورسك.
أوكرانيا تتصدى لـ14 طائرة مسيّرة روسية وتدمر جسراً بمنطقة كورسك
مبنى مدمر بكورسك جراء الضربات الأوكرانية. / صورة: AFP
17 أغسطس 2024

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان على تليغرام، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 14 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا. وأضاف البيان أن الطائرات المسيرة، وهي وهي من طراز شاهد، أسقطت فوق 6 مناطق أوكرانية في جنوب ووسط البلاد.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تليغرام: "للمرة الأولى، تعرضت منطقة كورسك لقصف بقاذفات صواريخ غربية الصنع من طراز هيمارس الأمريكي على الأرجح".

وأضافت: "نتيجة للهجوم على الجسر فوق نهر سيم في منطقة جلوشكوفو، جرى تدميره بالكامل، وقُتل متطوعون كانوا يساعدون سكاناً مدنيين ممن جرى إجلاؤهم".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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