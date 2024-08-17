جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أكد خلاله ضرورة إنهاء الحرب في القطاع، وأضاف: "علينا مسؤولية مشتركة مع فرنسا لخفض حدة التوتر ووقف التصعيد في المنطقة في هذا التوقيت الحساس".

وأشار إلى أن هناك "توافقاً مصرياً-فرنسياً على سرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال مزيد من المساعدات".

وقبل المؤتمر الصحفي أفادت الخارجية المصرية، في بيان السبت، بأن الوزيرين عقدا جلسة مباحثات موسعة بمقر الوزارة بالقاهرة "تناولت سبل خفض التصعيد بالمنطقة، وجهود إنهاء الحرب في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي".

وتأتي زيارة سيجورنيه، غير محددة المدة إلى مصر، غداة إعلان الوسطاء انتهاء مفاوضات الدوحة، التي استمرت يومين، بتقديم مقترح جديد لحماس وإسرائيل لتقليل الفجوات، وعقد جولة جديدة قبل نهاية الأسبوع بالقاهرة.

يأتي ذلك فيما تأمل واشنطن، التي تتحدث عن مضيّ المحادثات في "أجواء إيجابية"، أن يسهم التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل على وقف الحرب وتبادل الأسرى في إثناء إيران وحزب الله عن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي، والقيادي بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حربها الدموية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الحادي عشر، وأدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 132 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.