سياسة
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مصدر أساسي للتغذية.. أوامر إخلاء إسرائيلية بدير البلح توقف 10 آبار مياه
أعلن رئيس لجنة الطوارئ في بلدية مدينة دير البلح إسماعيل صرصور، خروج 10 آبار مياه، اليوم السبت، من الخدمة في المدينة وسط قطاع غزة عقب أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لمناطق شرق المدينة.
مصدر أساسي للتغذية.. أوامر إخلاء إسرائيلية بدير البلح توقف 10 آبار مياه
بلدية دير البلح: وضع المياه سيكون صعباً جدّاً الفترة القادمة مع خروج آبار شرق المدينة من الخدمة / صورة: AP
17 أغسطس 2024

وأوضح المسؤول في البلدية، عبر تصريح صحفي، أن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لشرق دير البلح تسببت في إخراج 10 آبار، من أصل 19، من الخدمة فعليّاً، وأصبح الوصول خطراً إلى 3 آبار أخرى غرب شارع صلاح الدين".

وأشار إلى أن وضع المياه سيكون صعباً جدّاً في الفترة القادمة مع خروج آبار شرق دير البلح من الخدمة، لا سيما وأنها مصدر أساسي لتغذية مناطق غرب شارع صلاح الدين، مركز المدينة، التي تؤوي مئات آلاف النازحين الفلسطينيين.

ويعاني المواطنون في قطاع غزة صعوبة بالغة في توفير المياه الصالحة للشرب، إذ يقطعون مسافات طويلة للحصول على بضعة لترات منها، فيما يقنن النازحون في مناطق مختلفة بالقطاع استخدامهم مياه الشرب خشية انقطاعها وعدم القدرة على توفير كميات جديدة.

ويقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنّ عدد النازحين داخل القطاع جراء العدوان الإسرائيلي بلغ نحو مليوني شخص من إجمالي 2.3 مليون نسمة.

وأمس الجمعة، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شرقي دير البلح وبلدة القرارة، وبلوكات في منطقة المواصي، ومدينة حمد وأحياء الجلاء والنصر شمال خان يونس بالإخلاء الفوري، مهدداً بأنه سيبدأ "عملية عسكرية فيها".

وتُواصل إسرائيل هذه الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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