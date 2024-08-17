واستخدمت العملية، التي جرى تحديدها باسم Storm-2035 (ستورم-2035)، لتوليد محتوى يركز على موضوعات مثل التعليق على المرشحين من كلا الجانبين في الانتخابات الأمريكية، والحرب الإسرائيلية على غزة، ومشاركة إسرائيل في دورة الألعاب الأولمبية، ثم مشاركة هذا المحتوى عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها شركة الذكاء الصناعي المدعومة من شركة مايكروسوفت أن برنامج ChatGPT استُخدم لإنشاء مقالات طويلة وتدوينات قصيرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قالت شركة OpenAI إنّ العملية لم تحقق مشاركة كبيرة من الجمهور.

ولم تحصل أغلبية المنشورات التي جرى رصدها على منصات التواصل الاجتماعي إلا على عدد قليل من الإعجابات أو المشاركات أو التعليقات، أو لم تحصل على أي منها بالمرة، ولم تلاحظ الشركة أي مؤشرات على مشاركة المقالات المنشورة على مواقع الإنترنت عبر منصات التواصل.

وقالت OpenAI إنّ الحسابات مُنعت من استخدام خدماتها، فيما تستمر الشركة في مراقبة الأنشطة بحثاً عن أي محاولات أخرى لانتهاك السياسات.

وفي وقت سابق من شهر أغسطس/آب الحالي ذكر تقرير استخباراتي لشركة Microsoft أن الشبكة الإيرانية Storm-2035، التي تضم أربعة مواقع إلكترونية متنكرة في هيئة منافذ إخبارية، تعمل بنشاط على جذب مجموعات الناخبين الأمريكيين في طرفي الطيف السياسي.

وجاء في التقرير أن هذا الاجتذاب قام على أساس رسائل استقطابية في قضايا مثل المرشحين في انتخابات الرئاسة، وحقوق الشواذ والمتحولين جنسياً، والحرب الإسرائيلية على غزة.

وكانت حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب أعلنت اختراق بعض اتصالاتها الداخلية، محمِّلة الحكومة الإيرانية مسؤولية الاختراق، لكن دون تقديم أدلة.