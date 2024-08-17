سياسة
2 دقيقة قراءة
OpenAI تغلق حسابات إيرانية اتهمتها باستهداف الانتخابات الأمريكية
قالت شركة OpenAI المعنية بالذكاء الصناعي إنها أغلقت حسابات لمجموعة إيرانية اتهمتها باستخدام روبوت الدردشة ChatGPT لتوليد محتوى مخصص للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقضايا أخرى.
OpenAI تغلق حسابات إيرانية اتهمتها باستهداف الانتخابات الأمريكية
شعار شركة OpenAI المعنية بالذكاء الصناعي. / صورة: AA
17 أغسطس 2024

واستخدمت العملية، التي جرى تحديدها باسم Storm-2035 (ستورم-2035)، لتوليد محتوى يركز على موضوعات مثل التعليق على المرشحين من كلا الجانبين في الانتخابات الأمريكية، والحرب الإسرائيلية على غزة، ومشاركة إسرائيل في دورة الألعاب الأولمبية، ثم مشاركة هذا المحتوى عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها شركة الذكاء الصناعي المدعومة من شركة مايكروسوفت أن برنامج ChatGPT استُخدم لإنشاء مقالات طويلة وتدوينات قصيرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قالت شركة OpenAI إنّ العملية لم تحقق مشاركة كبيرة من الجمهور.

ولم تحصل أغلبية المنشورات التي جرى رصدها على منصات التواصل الاجتماعي إلا على عدد قليل من الإعجابات أو المشاركات أو التعليقات، أو لم تحصل على أي منها بالمرة، ولم تلاحظ الشركة أي مؤشرات على مشاركة المقالات المنشورة على مواقع الإنترنت عبر منصات التواصل.

وقالت OpenAI إنّ الحسابات مُنعت من استخدام خدماتها، فيما تستمر الشركة في مراقبة الأنشطة بحثاً عن أي محاولات أخرى لانتهاك السياسات.

وفي وقت سابق من شهر أغسطس/آب الحالي ذكر تقرير استخباراتي لشركة Microsoft أن الشبكة الإيرانية Storm-2035، التي تضم أربعة مواقع إلكترونية متنكرة في هيئة منافذ إخبارية، تعمل بنشاط على جذب مجموعات الناخبين الأمريكيين في طرفي الطيف السياسي.

وجاء في التقرير أن هذا الاجتذاب قام على أساس رسائل استقطابية في قضايا مثل المرشحين في انتخابات الرئاسة، وحقوق الشواذ والمتحولين جنسياً، والحرب الإسرائيلية على غزة.

وكانت حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب أعلنت اختراق بعض اتصالاتها الداخلية، محمِّلة الحكومة الإيرانية مسؤولية الاختراق، لكن دون تقديم أدلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us