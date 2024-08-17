وقال حزب الله، اليوم السبت، إنه قصف شمالي إسرائيل برشقة من صواريخ الكاتيوشا عبر بيان جاء فيه: "رداً على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية (...) خصوصاً في بلدة الكفور التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية، قصف مقاتلونا لأول مرة منطقة اييليت هشاحر في شمال إسرائيل بصليات من صواريخ الكاتيوشا".

من جهتها قالت صحيفة يسرائيل هيوم إنه جرى إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان تجاه صفد التي تُعَدّ "عاصمة الجليل الأعلى"، فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أحد الصواريخ "أصاب بشكل مباشر مبنى في المنطقة".

وصباح السبت، ذكرت يسرائيل هيوم أن "على الحدود الشمالية حالة تأهب قصوى بعد الهجوم الإسرائيلي الكبير على النبطية جنوبي لبنان"، وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش طلب من سكان الجليل الأعلى، بما في ذلك بلدات لم يجرِ إخلاؤها، البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحمية.

وفجر السبت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 10 أشخاص جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منطقة وادي الكفور بقضاء النبطية جنوبي لبنان، فجر السبت، في حصيلة هي من الأعلى لضربة واحدة في لبنان منذ بدء التصعيد.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.