سياسة
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بصواريخ كاتيوشا.. إصابة اثنين من جيش الاحتلال في قصف استهدف شمال إسرائيل
أصيب اثنان من جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح، أحدهما في حالة خطيرة، جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله في منطقة مسغاف عام بالجليل الأعلى، وذلك رداً على مقتل 10 أشخاص، بينهم أطفال، في غارة استهدفت منطقة النبطية جنوبي لبنان.
بصواريخ كاتيوشا.. إصابة اثنين من جيش الاحتلال في قصف استهدف شمال إسرائيل
رجال يتفقدون الأضرار التي لحقت بمبنى بعد غارة إسرائيلية على بلدة كفور الجنوبية في قضاء النبطية في 17 أغسطس/آب 2024. / صورة: AFP
17 أغسطس 2024

وقال حزب الله، اليوم السبت، إنه قصف شمالي إسرائيل برشقة من صواريخ الكاتيوشا عبر بيان جاء فيه: "رداً على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية (...) خصوصاً في بلدة الكفور التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية، قصف مقاتلونا لأول مرة منطقة اييليت هشاحر في شمال إسرائيل بصليات من صواريخ الكاتيوشا".

من جهتها قالت صحيفة يسرائيل هيوم إنه جرى إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان تجاه صفد التي تُعَدّ "عاصمة الجليل الأعلى"، فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أحد الصواريخ "أصاب بشكل مباشر مبنى في المنطقة".

وصباح السبت، ذكرت يسرائيل هيوم أن "على الحدود الشمالية حالة تأهب قصوى بعد الهجوم الإسرائيلي الكبير على النبطية جنوبي لبنان"، وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش طلب من سكان الجليل الأعلى، بما في ذلك بلدات لم يجرِ إخلاؤها، البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحمية.

وفجر السبت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 10 أشخاص جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منطقة وادي الكفور بقضاء النبطية جنوبي لبنان، فجر السبت، في حصيلة هي من الأعلى لضربة واحدة في لبنان منذ بدء التصعيد.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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