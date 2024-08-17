وقال تقرير لقناة 12 العبرية، استعرض تفاصيل المحادثات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة خلال اليومين الماضيين، إنّ هناك "عقبات كبيرة لا تزال في طريق التوصل إلى صفقة".

وأوضح أنه "حتى الآن لا تزال إسرائيل تصرّ على البقاء في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ومحور نتساريم قرب مدينة غزة، الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه".

وأضافت القناة في تقريرها أن "الأمريكيين أرسلوا رسالة واضحة إلى إسرائيل، مفادها أنهم لن يقبلوا بهذا الشرط، وأن هذا الخيار غير مطروح بالنسبة إليهم".

ومساء الجمعة، أعلن وسطاء محادثات وقف إطلاق النار على غزة، في بيان مصري-قطري-أمريكي مشترك نشرته الخارجية المصرية، أن الولايات المتحدة قدمت "مقترحاً جديداً" لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس.

ومساء الجمعة، عاد وفد التفاوض الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع إلى تل أبيب، فيما بقي في الدوحة وفد عمل بمستوى أقل، حسب المصدر ذاته.

ووفق ما هو مخطط له، سيغادر وفد عمل إسرائيل، الأحد، إلى القاهرة لإجراء مزيد من المباحثات، فيما سيصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بداية الأسبوع المقبل إلى إسرائيل.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حربها الدموية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الحادي عشر، وأدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 132 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.