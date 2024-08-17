جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الصحة بمدينة رام الله إثر تأكيد حالة شلل أطفال في غزة أمس الجمعة. وقال أبو رمضان: "معروف علمياً أنه من معدل 200 إصابة بالفيروس حالة واحدة تظهر عليها أعراض شلل الأطفال المتطابقة، فيما قد تكون أعراض باقي الحالات على شكل رشح أو حمى بسيطة".

وأمس الجمعة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض شلل الأطفال في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحالة "في مدينة دير البلح (جنوبي القطاع) لطفل يبلغ من العمر 10 شهور لم يتلقَّ أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال".

وأشار وزير الصحة الفلسطيني إلى وجود "خطة شاملة متكاملة لتنفيذ حملة تطعيم موسعة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة تستهدف الأطفال دون 10 سنوات".

وأوضح أن الحملة ستكون "بالتعاون مع كل المؤسسات الدولية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) ومنظمة الصحة العالمية".

وأضاف: "جرى توفير مليون و200 ألف جرعة من النوع الثاني للقاحات شلل الأطفال بالتنسيق مع منظمة اليونيسف، ويجري توفير 400 ألف جرعة أخرى"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "استمرار العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة نجم عنه كارثة صحية، بشهادة المنظمات الدولية".

ودعا أبو رمضان المنظمات والهيئات الدولية إلى "العمل الفوري لتوفير بيئة آمنة وتسهيل وصول عمل الفرق الصحية الميدانية لمراكز التطعيم، وإعادة بناء أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي والتخلص من النفايات الطبية والصلبة".

تأخر اللقاحات بسبب إغلاق المطارات

كما دعا أيضاً إلى "العمل على إدخال الوقود لضخ المياه العذبة النقية، والسماح غير المشروط لدخول الإمدادات الطبية والأدوية والمواد الخاصة التي تستعمل للنظافة الشخصية".

وقال أبو رمضان إن "آلاف العاملين الصحيين سيشاركون في حملة التطعيم من خلال أكثر من 400 مركز"، داعياً إلى ضمان سلامتهم وسلامة اللقاحات ومتلقيها".

ورجّح وزير الصحة أن يكون المرض وصل إلى القطاع "من الخارج، وغالباً من جيش الاحتلال الإسرائيلي أو ممن أتى معه، أو من بلدان مجاورة"، داعياً الجميع إلى تحمل "مسؤولياتهم في توفير الحماية والأمن للطواقم الصحية والطبية".

ولفت إلى أن "اللقاحات ستأتي من شرق آسيا (دون ذكر دولة بعينها)، وأن وصولها تأخر بسبب الحالة الأمنية وإغلاق المطارات، لكنها ستصل خلال أيام".

وفي الضفة، أكد وزير الصحة أنه "لا دلائل على وجود الفيروس"، ومع ذلك قال إن وزارته "على أهبة الاستعداد وتأخذ الأمر بجدية مطلقة".

والجمعة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي إلى "هدنة فورية" لتسهيل حملة تطعيم كبرى لمكافحة شلل الأطفال، محذراً من "الانهيار الإنساني" في غزة.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بـ"تسهيل نقل اللقاحات ومعدات التبريد، وتسهيل دخول خبراء شلل الأطفال للقطاع، وتقديم الوقود للفرق الصحية، وزيادة التدفق النقدي للعاملين في مجال الصحة".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.