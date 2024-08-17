سياسة
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جرّاء "صواريخ من لبنان".. إصابة جنديين إسرائيليين واشتعال عدة حرائق
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت إصابة جنديَّين أحدهما جروحه خطيرة، واشتعال حرائق جراء سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان على منطقة مسغاف عام بالجليل الأعلى شمال البلاد.
جرّاء "صواريخ من لبنان".. إصابة جنديين إسرائيليين واشتعال عدة حرائق
حرائق في الجليل الأعلى جراء إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل / صورة: Reuters
17 أغسطس 2024

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على إكس: "أصيب جنديان إسرائيليان، أحدهما مصاب بجروح خطيرة، نتيجة سقوط قذيفة أطلقت من لبنان في منطقة (المجلس الإقليمي) مسغاف عام، وجرى نقلهما لتلقي العلاج في المستشفى".

وأشار البيان إلى "إطلاق 55 قذيفة صاروخية أخرى من لبنان، سقط بعضها في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى، دون وقوع إصابات"، لافتاً إلى اندلاع بعض الحرائق في المنطقة جراء سقوط الصواريخ، تعمل قوات الإطفاء على إخمادها.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن "طواقم الإطفاء تعمل على إخماد أكثر من 10 حرائق اندلعت بعد إطلاق الصواريخ في الجليل الأعلى، قرب مشمار هيردين، وأيلييت هاشحار، ومحانايم". لافتة إلى "انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من مدينة صفد ومحيطها جراء سقوط الصواريخ".

وصباح السبت تحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن "حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية بعد الهجوم الإسرائيلي الكبير على النبطية". وأشارت إلى أن "قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي طلبت من سكان الجليل الأعلى، بما في ذلك في بلدات لم تُخلَ، البقاء بالقرب من الملاجئ والمناطق المحمية".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 10 أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة وادي الكفور بقضاء النبطية جنوبي لبنان فجر السبت. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) بأن جميع القتلى مواطنون سوريون، بينهم طفلان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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