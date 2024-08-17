وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد اتهام مسؤولين روس لأوكرانيا بتدمير جسر رئيسي فوق نهر سيم الذي يمر عبر منطقة الحدود، في وقت تسعى كييف لتعطيل حركة القوات الروسية في المنطقة، وفق ما أفادت به الوكالة الفرنسية.

وصرح زيلينسكي عبر حسابه على تليغرام بأنه "بعد اجتماع مع القائد الأعلى للجيش الأوكراني "الجنرال (أولكسندر) سيرسكي أفاد بتعزيز مواقع قواتنا في منطقة كورسك وتوسيع نطاق المنطقة المؤمنة".

وفي إشارة إلى الجنود الروس الذين أسرتهم أوكرانيا، قال زيلينسكي: "اعتباراً من هذا الصباح، جددنا صندوق التبادل لبلدنا"، مضيفاً: "أشكر جميع الجنود والقادة الذين يأسرون الجنود الروس وبالتالي يجعلون إطلاق جنودنا ومدنيينا المحتجزين لدى روسيا أقرب".

وفي غضون ذلك، اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا اليوم السبت بالتخطيط لمهاجمة محطة كورسك للطاقة النووية وتحميل موسكو المسؤولية عن هذا "الاستفزاز"، حسبما ذكرته وكالة إنترفاكس الروسية.

وقالت وزارة الدفاع إن روسيا سترد "رداً قاسياً" في حالة وقوع مثل هذا الهجوم، محذرةً من أنه سيؤدي إلى تلوث منطقة شاسعة حول المحطة.

وبدأت أوكرانيا توغلاً في منطقة كورسك غرب روسيا في السادس من أغسطس/آب الجاري، وتقول إنها سيطرت على 82 منطقة سكنية تمتد على مساحة 1150 كيلومتراً مربعاً في المنطقة منذ ذلك الحين، لكن محطة كورسك للطاقة النووية لا تزال تحت سيطرة روسيا.