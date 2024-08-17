سياسة
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تركيا.. 2000 طلعة جوية لمكافحة حرائق الغابات و"الدفاع" تشارك بـ13 مروحية
أعلنت الرئاسة التركية اليوم السبت تنفيذ 2134 طلعة جوية وإسقاط 7662 طناً من المياه ضمن جهود مكافحة حرائق الغابات في 5 ولايات شمال البلاد وغربها، فيما أعلنت وزارة الدفاع أن 13 مروحية تابعة لها تشارك في تلك الجهود.
تركيا.. 2000 طلعة جوية لمكافحة حرائق الغابات و"الدفاع" تشارك بـ13 مروحية
جهود تركية متواصلة لمكافحة حرائق الغابات في 5 ولايات ووزارة الدفاع تدفع بـ13 مروحية / صورة: AA
17 أغسطس 2024

وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان إن جهود مكافحة حرائق الغابات مستمرة منذ يومين في ولايات بولو (شمال)، وأيدن وإزمير ومانيسا وموغلا (غرب)، مشيرة إلى تنفيذ 2134 طلعة جوية وإسقاط 7662 طناً من المياه ضمن جهود مكافحة الحرائق.

وأوضحت أن فرقاً من مديرية الغابات وجهاز الإطفاء والبلديات وهيئة الكوارث والطوارئ وأفراداً من الشرطة والدرك يشاركون في جهود الإطفاء.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 13 مروحية تابعة لها تقدم الدعم لجهود إخماد حرائق الغابات المستمرة في ولايات إزمير ومانيسا وأيدن وبولو.

وذكر بيان صادر عن الوزارة السبت، أن أعمال إطفاء الحرائق استمرت بجهد كبير بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات الدولة المعنية من أجل السيطرة على حرائق الغابات المستمرة في إزمير ومانيسا وأيدن وبولو.

وأضاف البيان: "شاركت قواتنا المسلحة بعمليات إخماد حرائق الغابات بـ13 مروحية، 6 مروحيات منها في موقع يامانلار في منطقة كارشيكايا في إزمير، ومروحيتان في منطقة غوردس في مانيسا، ومروحيتان في منطقة غوينوك في بولو، و3 مروحيات في منطقة بوزدوغان في ولاية أيدن".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة التركية إصابة 78 شخصاً جراء حريق في غابات ولاية إزمير غربي البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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