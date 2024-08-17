سياسة
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رئيس مجلس السيادة السوداني: المساعي جارية لتشكيل حكومة انتقالية
أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم السبت، عن مساعٍ جارية لتشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية في البلاد، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.
رئيس مجلس السيادة السوداني: المساعي جارية لتشكيل حكومة انتقالية
رئيس مجلس السيادة السوداني يعلن مساع جارية لتشكيل حكومة انتقالية / صورة: Reuters
17 أغسطس 2024

ونقل بيان لمجلس السيادة السوداني عن البرهان خلال استقباله عدداً من الإعلاميين بمدينة بورتسودان (شرق) أن "المساعي جارية لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية".

يأتي ذلك بعد مضي نحو 3 أعوام على حل البرهان حكومة مدنية تشكلت من أجل إدارة البلاد لفترة انتقالية إثر عزل الرئيس عمر البشير، ربيع عام 2019.

وعقب عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019 إثر احتجاجات شعبية، وقع الجيش مع القوى المدنية ممثلة بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الاحتجاجات، "وثيقة دستورية" تنص على شراكة بين الجانبين لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية تمهد لانتخابات عامة وتنتهي في يناير/كانون الثاني 2024.

لكن الشراكة بين الجانبين لم تدم طويلاً على خلفية اتهامات متبادلة بـ"السعي للانفراد بالسلطة"؛ وحلّ البرهان حكومة عبد الله حمدوك في أكتوبر/تشرين الأول 2021، فيما لم تنجح محاولات إقليمية ودولية لإعادة هذه الشراكة، لتدار البلاد منذ ذلك الحين من خلال مجلس السيادة.

وبشأن الحرب المستمرة للعام الثاني على التوالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أكد البرهان "قدرة القوات المسلحة على دحر التمرد (الدعم السريع) والقضاء عليه"، وفق تعبيره.

وخاطب البرهان، القوى الدولية التي تسعى للوساطة لإنهاء الحرب في السودان، قائلاً: "من يرد وقف الحرب فعليه الحديث مع المتمردين (الدعم السريع) الذين يهاجمون المدنيين بمناطقهم". وأضاف: "موقف الحكومة من أي مفاوضات معلوم من خلال الرؤية التي جرى تقديمها للوسطاء".

وقبل الجلوس في أي مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في البلاد، تتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ "إعلان جدة"، الذي صدر في مايو/أيار 2023، في ختام مباحثات استضافتها مدينة جدة السعودية بين الجيش و"الدعم السريع".

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب المتواصلة في السودان منذ أبريل/نيسان 2014، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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