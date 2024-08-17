سياسة
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بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعم جهود الوسطاء لإبرام "اتفاق غزة"
أعلن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك اليوم السبت، دعمهم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة، بما يشمل صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعم جهود الوسطاء لإبرام "اتفاق غزة"
وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يعلنون دعم جهود الوسطاء لإبرام اتفاق حول غزة / صورة: Reuters
17 أغسطس 2024

وقال الوزراء في البيان: "ندعم بقوة جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، ومتحمسون إزاء النهج البنّاء المتبع حتى الآن" خلال المحادثات الأخيرة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف الوزراء: "نرحب بمواصلة الفرق الفنية (من الولايات المتحدة ومصر وقطر) عملها خلال الأيام المقبلة (على تفاصيل تنفيذ الاتفاق)، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالجانب الإنساني، وتلك المتعلقة بالرهائن والمحتجزين".

كما رحبوا بإعلان كبار المسؤولين من حكومات دول الوسطاء عزمهم عقد اجتماع جديد بالقاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل في سياق جهود التوصل إلى الاتفاق.

وفي ختام يومين من المحادثات في الدوحة بمشاركة إسرائيل وغياب حماس، أعلن الوسطاء عبر بيان أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً جديداً لتقليص الفجوات بين إسرائيل والحركة، كاشفين عن محادثات أخرى بالقاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل للمضي، ضمن جهود التوصل إلى اتفاق.

وتأمل واشنطن، التي تتحدث عن مضي محادثات الدوحة في "أجواء إيجابية"، أن يسهم التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل على وقف الحرب وتبادل الأسرى، في ثني إيران وحزب الله عن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي، والقيادي بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

وبينما لم يُكشَف عن تفاصيل المقترح الأمريكي الجديد، قال بيان مصري-قطري-أمريكي مشترك إنه "يتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس جو بايدن في 31 مايو/أيار 2024".

فيما أفاد مصدر قيادي بحماس بأن "ما أُبلغت به قيادة الحركة حول نتائج اجتماعات الدوحة لوقف إطلاق النار لا يتضمن التزام ما اتُفق عليه في 2 يوليو/تموز الماضي"، دون مزيد من التفاصيل.

وغابت حماس عن مفاوضات الدوحة التي شاركت بها إسرائيل، مطالبة بإلزام تل أبيب أولاً ما سبق الاتفاق عليه في 2 يوليو/تموز.

وتشتكي حماس من استمرار المحادثات "بلا نهاية"، وتتهم إسرائيل، بمساعدة الولايات المتحدة، بالتسويف في تلك المحادثات، وتقديم مقترح بعد آخر، ووضع عراقيل أمامها عبر شروط جديدة لتمديد أمد الحرب، على أمل أن تتمكن من تحقيق انتصار يحفظ ماء وجهها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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