سياسة
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انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان جراء نفاد الوقود
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان اليوم السبت، انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بما فيها مطار ومرفأ العاصمة بيروت، بعد خروج وحدات من "معمل الزهراني" من الخدمة جراء نفاد الوقود.
انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان جراء نفاد الوقود
شركة كهرباء لبنان والمباني السكنية في أثناء غروب الشمس في العاصمة اللبنانية بيروت 2022 / صورة: Reuters Archive
17 أغسطس 2024

وأكدت المؤسسة في بيان أن آخر مجموعة وحدات إنتاجية بـ"معمل الزهراني"، الذي يزود البلاد بالكهرباء، خرجت عن الخدمة جراء نفاد الوقود المشغل لها، مما أدى إلى "توقف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً على جميع الأراضي اللبنانية".

وأوضحت أن توقف التغذية الكهربائية شمل مرافق رئيسية في البلاد، منها مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت والسجون ومرافق الصرف الصحي وضخ مياه الشرب.

ويقع معمل الزهراني في جنوب لبنان، وهو أحد أهم محطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد، والوحيد العامل بها حالياً، إذ يزودها بأغلب احتياجاتها من الكهرباء.

ولفتت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أن توقف جميع الوحدات الإنتاجية بهذه المحطة "جاء بعد استنفاد جميع الإجراءات الاحترازية الممكن اتخاذها (من قبلها) من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدنيا الممكنة".

وأكدت أنها ستعيد تشغيل الوحدات الإنتاجية بمعمل الزهراني التي خرجت عن الخدمة قسرياً، بما يتجانس مع التخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين وقود الغاز أويل لصالحها، لإعادة التيار الكهربائي واستئناف التغذية تدريجياً، دون كشف المدة التي تحتاج إليها من أجل ذلك.

وقبل عامين، ارتفعت وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان بشكل كبير، بسبب معاناة الحكومة من ضائقة مالية نتج عنها عدم قدرتها على توفير النقد الأجنبي لاستيراد الوقود.

وكان حجم إنتاج الطاقة في لبنان يراوح بين 1600 و2000 ميغاوات يومياً، إلا أن شح الوقود في السنوات الماضية خفّض الإنتاج تدريجياً إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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