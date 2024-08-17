وقالت المنظمة في بيان: "في الفترة بين 1 يونيو/حزيران الماضي و12 أغسطس/آب الجاري تسببت الأمطار والسيول في نزوح مفاجئ في السودان"، مضيفةً أن الأمطار والسيول أدّت "إلى نزوح نحو 117 ألفاً و835 شخصاً في 12 ولاية مختلفة في السودان من أصل 18 ولاية".

وذكر البيان أن نحو 32 ألفاً و611 مبنى تضرروا جزئياً أو كلياً جراء السيول والأمطار. وكانت وزارة الصحة أعلنت الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء سيول اجتاحت ولايات عدة من 68 إلى 76، منذ يونيو/حزيران الماضي.

وسنوياً، تهطل الأمطار في البلاد بين شهري يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول. وتتزامن أضرار السيول هذا العام مع استمرار المعاناة بالسودان جرّاء حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، أسفرت عن أكثر من 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، في ظل نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية.