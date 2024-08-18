سياسة
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حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره بعد إعلان إسرائيل اغتياله
أعلن حزب الله، أمس السبت، مقتل أحد عناصره في جنوب لبنان، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اغتياله بدعوى أنه "قائد قوة في وحدة الرضوان".
حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره بعد إعلان إسرائيل اغتياله
حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره بعد إعلان إسرائيل اغتياله - أرشيفية / صورة: AA
18 أغسطس 2024

وقال حزب الله في بيان إنه يزف "حسين إبراهيم كساب (ملاك) مواليد عام 1989 من بلدة طيردبا وسكان بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اغتال قائد قوة في وحدة "الرضوان" التابعة لحزب الله، يدعى حسين إبراهيم كساب، عبر هجوم بطائرة مسيّرة بمدينة صور جنوبي لبنان.

وفي بيان نشره على حسابه عبر منصة إكس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "جرى القضاء على قائد قوة في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، في غارة بطائرة مسيّرة في صور".

من جانبها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بـ"استشهاد شخص على دراجة نارية في غارة إسرائيلية في مدينة صور"، دون مزيد من التفاصيل حول هويته.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله" في هذه المواجهات إلى 413 عنصراً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات الحزب. ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من حزب الله على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت في 30 يوليو/تموز الماضي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي لبنانية في الجنوب، وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفاً يومياً خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب تشنها إسرائيل، على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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