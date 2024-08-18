واستبقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بيان وزارة الصحة، ببيان قالت فيه إن طواقمها "تنقل شهيداً (عمره 18 عاماً) من السيارة التي جرى قصفها في جنين"، وأفاد شهود عيان بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مركبة فلسطينية في ميدان البطيخة بجنين، وفقاً للأناضول.

وأكّد الشهود، أن الحديث يدور عن "عدة شهداء"، لافتين إلى أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف وصلت إلى موقع قصف السيارة.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 635 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالتزامن مع الحرب على غزة.

في المقابل قال الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب: "أغار الجيش على خلية مخربين في منطقة جنين"، دون تفاصيل أخرى. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال عبر منصة إكس أن الجيش "استهدف مركبة بداخلها 4 مسلحين في منطقة جنين".

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.