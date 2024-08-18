سياسة
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زيلينسكي يؤكد تعزيز أوكرانيا مواقعها في كورسك الروسية ويطالب حلفاءه بالدعم
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، أن جيش بلاده عزز مواقعه في كورسك الروسية بعد ما يقرب من أسبوعين من توغله في المنطقة، داعياً حلفاء كييف إلى اتخاذ قرارات تسمح بتوجيه ضربات بعيدة المدى بالعمق الروسي.
زيلينسكي يؤكد تعزيز أوكرانيا مواقعها في كورسك الروسية ويطالب حلفاءه بالدعم
زيلينسكي يؤكد تعزيز أوكرانيا مواقعها في كورسك الروسية / صورة: Reuters
18 أغسطس 2024

وتأتي تلك التصريحات فيما تزعم أوكرانيا سيطرتها على أكثر من 80 تجمعاً سكنياً على مساحة تزيد على 1150 كيلومتراً مربعاً في كورسك منذ 6 أغسطس/آب الماضي، في أكبر توغل عسكري تواجهه روسيا بأراضيها منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي إن قائد الجيش أولكسندر سيرسكي أبلغه بأن القوات الأوكرانية واصلت تقدمها وأسرت أيضاً مزيداً من العسكريين الروس، مضيفاً أن العملية في منطقة كورسك تسير حسب الخطة الموضوعة وأن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها وتعزيز مواقعها.

وجدد زيلينسكي دعواته لحلفاء أوكرانيا الغربيين للسماح بتوجيه ضربات بعيدة المدى على روسيا، قائلاً في خطابه اليومي المصوّر: "القدرات بعيدة المدى لقواتنا هي الرد على جميع الأسئلة الأكثر أهمية واستراتيجية في هذه الحرب".

وترفض الحكومات الغربية التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعد الهجوم الروسي عليها في فبراير/شباط 2022، حتى الآن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى بسبب الخوف من تصعيد الصراع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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