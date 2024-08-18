وتأتي تلك التصريحات فيما تزعم أوكرانيا سيطرتها على أكثر من 80 تجمعاً سكنياً على مساحة تزيد على 1150 كيلومتراً مربعاً في كورسك منذ 6 أغسطس/آب الماضي، في أكبر توغل عسكري تواجهه روسيا بأراضيها منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي إن قائد الجيش أولكسندر سيرسكي أبلغه بأن القوات الأوكرانية واصلت تقدمها وأسرت أيضاً مزيداً من العسكريين الروس، مضيفاً أن العملية في منطقة كورسك تسير حسب الخطة الموضوعة وأن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها وتعزيز مواقعها.

وجدد زيلينسكي دعواته لحلفاء أوكرانيا الغربيين للسماح بتوجيه ضربات بعيدة المدى على روسيا، قائلاً في خطابه اليومي المصوّر: "القدرات بعيدة المدى لقواتنا هي الرد على جميع الأسئلة الأكثر أهمية واستراتيجية في هذه الحرب".

وترفض الحكومات الغربية التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعد الهجوم الروسي عليها في فبراير/شباط 2022، حتى الآن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى بسبب الخوف من تصعيد الصراع.