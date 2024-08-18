سياسة
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كييف تعلن اعتراض هجوم بصواريخ باليستية.. واندلاع حريق بمستودع نفط روسي
قال حاكم منطقة روستوف في جنوب غرب روسيا، اليوم الأحد، إنّ حطام طائرة مسيّرة أوكرانية جرى تدميرها تسبب في اندلاع حريق بمستودع صناعي للديزل في المنطقة. فيما أعلنت أوكرانيا اليوم الأحد إحباط هجوم شنّته روسيا تجاه كييف باستخدام صواريخ باليستية.
كييف تعلن اعتراض هجوم بصواريخ باليستية.. واندلاع حريق بمستودع نفط روسي
تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا منذ العام الماضي وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية. / صورة: Reuters
18 أغسطس 2024

وقال حاكم المنطقة فاسيلي جولوبيف عبر تطبيق تليغرام: "جرى استدعاء وحدات الإطفاء لإخماد الحريق".

وقالت قناة بازا على تطبيق تليغرام، المقربة من أجهزة إنفاذ القانون الروسية، إنّ مستودعاً للنفط تعرّض لأضرار في روستوف.

وقالت الإدارة المدنية للعاصمة الأوكرانية عبر تليغرام: "في وقت مبكر صباحاً، استخدم العدوّ أسلحة باليستية لشنّ هجوم بالصواريخ على كييف".

وأضافت أنه "من المرجح" أن تكون هذه الأسلحة "صواريخ كورية شمالية من طراز كاي إن-23"، مشيراً إلى أنه جرى اعتراض الصواريخ لدى اقترابها من العاصمة والحؤول دون بلوغها أهدافها.

وأشارت سلطات كييف إلى أنه تزامناً مع الهجوم الصاروخي أطلقت موسكو طائرات مسيّرة نحو المدينة "دمّرتها" جميعها الدفاعات الجوية خارج العاصمة.

وأكدت السلطات المحلية أنه "لم تسجَّل أي أضرار في كييف، ولم يجرِ تلقي أي معلومات بخصوص سقوط ضحايا".

وفي 6 أغسطس/آب الجاري أطلقت القوات الأوكرانية عملية واسعة النطاق على كورسك، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات عنيفة مع الجيش الروسي. وأعلنت روسيا حالة الطوارئ في كورسك على خلفية الهجوم الأوكراني.

وعقب الهجوم الأوكراني عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً مع وزير الدفاع، وسكرتير مجلس الأمن الروسي، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي، ورئيس هيئة الأركان، بشأن الوضع في كورسك، وطالب الحكومة بتوفير الدعم للمدنيين المتضررين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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