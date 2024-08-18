ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية، وداهمت عدة منازل، واعتقلت أربعة شبان عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنَين من بلدة حزما، شمال شرق القدس، بعد اقتحامها البلدة ومداهمة منزليهما.

وفي طولكرم اعتقل الاحتلال مواطنين من بلدة زيتا، وذكرت مصادر لوفا أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيَّين من الحي الجنوبي في طولكرم.

وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً في أثناء توجهه لأداء مناسك العمرة، فيما اعتدى مستعمرون على منازل مواطنين في البلدة القديمة واقتلعوا أكثر من 20 شتلة زيتون في منطقة أم نير بمسافر يطا، حسب وفا.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعّد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك، ما خلف 633 شهيداً ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.