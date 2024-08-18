سياسة
2 دقيقة قراءة
اعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية.. ومستوطنون يعتدون على منازل فلسطينيين
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة شبان من بلدة قصرة، جنوب نابلس، حيث اقتحمت القوات البلدة بعدة آليات عسكرية، وداهمت عدة منازل، فيما شهد مخيم بلاطة شرق نابلس اقتحامات من قوات الاحتلال.
اعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية.. ومستوطنون يعتدون على منازل فلسطينيين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدن الضفة الغربية. / صورة: AA
18 أغسطس 2024

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية، وداهمت عدة منازل، واعتقلت أربعة شبان عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنَين من بلدة حزما، شمال شرق القدس، بعد اقتحامها البلدة ومداهمة منزليهما.

وفي طولكرم اعتقل الاحتلال مواطنين من بلدة زيتا، وذكرت مصادر لوفا أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيَّين من الحي الجنوبي في طولكرم.

وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً في أثناء توجهه لأداء مناسك العمرة، فيما اعتدى مستعمرون على منازل مواطنين في البلدة القديمة واقتلعوا أكثر من 20 شتلة زيتون في منطقة أم نير بمسافر يطا، حسب وفا.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعّد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك، ما خلف 633 شهيداً ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us