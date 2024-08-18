سياسة
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أُطلقت من لبنان.. الاحتلال يعلن سقوط 3 صواريخ في مرغليوت شمال إسرائيل
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط 3 صواريخ أُطلقت من لبنان على مرغليوت في إصبع الجليل شمال إسرائيل، اليوم الأحد، فيما دوت صافرات الإنذار في المنطقة قبل ذلك بوقت قصير للتحذير من سقوط الصواريخ.
أُطلقت من لبنان.. الاحتلال يعلن سقوط 3 صواريخ في مرغليوت شمال إسرائيل
دخان يتصاعد بعد سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان على منطقة الجليل الأعلى في شمال إسرائيل في 30 يوليو/تموز 2024. / صورة: AFP
18 أغسطس 2024

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن ما بين صاروخين إلى 3 صواريخ جرى إطلاقها من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بموشاف مرغليوت، دون مزيد من التفاصيل.

وأمس السبت، أعلن جيش الاحتلال إصابة اثنين من جنوده، أحدهما بجروح خطيرة، جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على منطقة مسكاف عام بالجليل الأعلى شمال البلاد، مضيفاً في بيان أنه جرى إطلاق 55 قذيفة صاروخية من لبنان, سقط بعضها في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم ذكرت صباح السبت أنه توجد "حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية بعد الهجوم الإسرائيلي الكبير على النبطية"، وذلك على خلفية إعلان الصحة اللبنانية مقتل 10 أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة وادي الكفور بقضاء النبطية جنوبي لبنان، فجر السبت.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها المدعومة أمريكياً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، التي خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

يأتي ذلك فيما تترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران وحزب الله وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي، والقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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