سياسة
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تواصل القصف وتوسع التوغل وتعليمات لجيش الاحتلال بزيادة حدة القتال بغزة
قرر الاحتلال الإسرائيلي زيادة حدة القتال في قطاع غزة، على أمل تحسين موقفه في المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية الأحد.
تواصل القصف وتوسع التوغل وتعليمات لجيش الاحتلال بزيادة حدة القتال بغزة
أطفال يجلسون برفقة والدتهم خلال وداعهم لوالدهم الشهيد ويجهشون بالبكاء / صورة: AA
18 أغسطس 2024

ونقلاً عن مصادر سياسية مطلعة لم يسمها، قال موقع "واللا" الإخباري العبري إن "مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسة والأمنية أعطى مؤخراً تعليماته للجيش بزيادة حدة القتال في غزة؛ لتحسين موقف إسرائيل في المفاوضات". وحتى الساعة 22:10 "ت.غ" لم تتوفر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن، لكن تتصاعد منذ أيام هجمات عسكرية إسرائيلية لا سيما في جنوبي قطاع غزة؛ ما خلّف مئات الشهداء والجرحى، فضلاً عن دمار واسع.

ميدانياً، استُشهد 20 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وجُرِح آخرون منذ فجر اليوم الأحد في سلسلة غارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت شققاً ومبانيَ سكنية مأهولة بالسكان في مختلف مدن قطاع غزة. ووصل إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع سيدة و6 من أطفالها (بينهم 4 توائم) استُشهدوا في قصف شقة سكنية بشارع المزرعة في دير البلح، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي مخيم النصيرات استُشهد 4 فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة اليازجي في شارع العشرين بالمخيم، حسب ما نقله مسعفون فلسطينيون للأناضول.

وشنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق قطاع غزة قصفاً مدفعياً ومكثفاً شرق مخيمَي المغازي والبريج ومدينة دير البلح وبلدة المصدر (وسط)، في ظل إطلاق نار متقطع من الطائرات المروحية، وفق شهود عيان.

وفي مدينة خان يونس استُشهد 4 فلسطينيين، بينهم سيدة، جرّاء قصف طائرة استطلاع إسرائيلية منزلاً لعائلة مصبح في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.

في غضون ذلك وسّع جيش الاحتلال توغله في مدينة خان يونس وصولاً إلى "مدينة حمد" غربي المدينة، وبذلك أصبح على بُعد مئات الأمتار فقط من المنطقة التي يصنفها "إنسانية" في المواصي والتي تضم نحو 1.7 مليون نازح فلسطيني، وفق بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي.

أما في مدينة غزة فقد استُشهدت سيدة فلسطينية وأصيب عدد بجراح جرّاء قصف طائرة استطلاع إسرائيلية منزلاً يعود جودة في حي الصبرة جنوب المدينة حيث شهد الحي إلى جانب حي الزيتون قصفاً مدفعياً وإطلاق نار من آليات الاحتلال.

وفي مخيم جباليا، شمالي القطاع، تمكنت فرق جهاز الدفاع المدني الفلسطيني من انتشال جثامين 4 شهداء وعدد من المصابين، إثر استهداف إسرائيلي لمنازل لعائلات غبن ودهمان وأبو القرع في شارع الهوجا بالمخيم.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 132 ألف شخص ين شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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