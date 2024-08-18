رصد الدفاع المدني عبر البيان تبخّر جثامين ما يقارب 1760 شهيداً، وعدم وجود أي أثر لهم بفعل استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دولياً تتسبب في تبخّر الجثامين، إذ لم تسجل بياناتهم في سجلات الجهات الحكومية المختصة، كما أكد وجود 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض والبنايات التي دمرها الاحتلال، إذ "لم تتمكن طواقمنا من انتشالهم حتى الآن بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال".

وأكد الدفاع المدني أن الاحتلال أعاق انتشال 7 آلاف و552 شخصاً أصيبوا في مناطق متفرقة في القطاع، "بشكل يخالف الحق في الحياة والحق في إنقاذ الروح ويخالف اتفاقيات جنيف الرابعة وملحقاتها الخاصة بحماية المواطنين".

وأشار الدفاع المدني إلى وجود قرابة 8 آلاف و240 مواطناً جرى إخفاؤهم قسراً من قبل الاحتلال ولم يعلم مصيرهم حتى الآن، وكذلك وجود 2,210 جثامين اختفت من مقابر متفرقة في قطاع غزة، في حين نجحت طواقم الدفاع في إجلاء 25 ألفاً و430 عائلة من مناطق خطرة على مستوى قطاع غزة.

وتابع جهاز الدفاع المدني بأن جميع أفراد الكادر تعرضوا للأذى النفسي وفقدان أحد أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية أو فقدوا بيوتهم، كما أدى نقص الوقود واستهداف الاحتلال الإسرائيلي معدات الكادر إلى عدم تمكّن طواقم الدفاع من الاستجابة لإغاثة المتضررين خلال الحرب، مشيراً إلى أن عدد النداءات وصلت إلى 87 ألفاً.

وقال إن الاحتلال استخدم الكثافة النارية والطائرات المسيّرة واستهداف المناطق المحيطة بمناطق عمل طواقمه، أو رفض عمليات التنسيق الذي نجريه عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولفت بيان الدفاع المدني إلى أن إلقاء الاحتلال قرابة 85 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة تسبب في تدمير ما يزيد على 80% من البنية الحضرية و90% من البنية التحتية، منها 17% أسلحة لم تنفجر".

وأكد البيان أن "المتفجرات بالقطاع تعتبر مخلّفات خطيرة، وتشكل خطراً على حياة المواطنين بسبب تحييد الاحتلال طاقم إدارة مخلّفات المواد المتفجرة، وتتسبب في خطر مباشر على حياة المواطنين وأدت إلى استشهاد ما يزيد على 90 طفلاً نتيجة العبث بمخلفات الاحتلال التي تشبه معلبات الطعام".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً مدمّرة على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.