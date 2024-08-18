سياسة
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اليونيفيل تعلن إصابة 3 جنود جرّاء انفجار قرب آليتهم جنوبي لبنان
أعلنت قوات حفظ السلام (اليونيفيل)، اليوم الأحد، إصابة ثلاثة جنود تابعين لها بجروح طفيفة إثر وقوع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين جنوبي لبنان.
اليونيفيل تعلن إصابة 3 جنود جرّاء انفجار قرب آليتهم جنوبي لبنان
إصابة 3 جنود جرّاء انفجار قرب آليتهم جنوب لبنان. / صورة: AA
18 أغسطس 2024

وقالت اليونيفيل في بيان: "جميع جنود حفظ السلام، الذين كانوا يقومون بدورية في أثناء وقوع الانفجار، عادوا بسلام إلى قاعدتهم، ونحن نحقق في الحادث"، مطالِبةً بتذكير جميع الأطراف والجهات الفاعلة بمسؤوليتهم عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف أكثر من 128 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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