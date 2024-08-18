سياسة
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الداخلية التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين تسللوا من العراق عبر طائرات شراعية
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الأحد، تحييد 4 إرهابيين بعد تسللهم من العراق عبر طائرات شراعية (باراموتور).
الداخلية التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين تسللوا من العراق عبر طائرات شراعية
مُسيرة "أقنجي" تابعة لقيادة القوات البرية رصدت انتهاك جسمين طائرين قادمين من العراق للحدود / صورة: AA
18 أغسطس 2024

وقال يرلي قايا عبر حسابه في منصة إكس: "إن مكافحة الإرهابيين مستمرة دون انقطاع"، مشيراً إلى أن مسيّرة "أقنجي" التابعة لقيادة القوات البرية رصدت انتهاك جسمين طائرين قادمين من العراق للحدود عند منطقة جبل "دوغون" بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وشدد على أنهم تمكنوا من تحييد 4 إرهابيين بعد وقوع اشتباكات معهم، وضبط الطائرتين الشراعيتين اللتين تسللا بهما إلى الحدود، مؤكداً ضبط أسلحة ومواد أخرى بحوزة الإرهابيين.

وتكافح تركيا تنظيم "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

ويتخذ "PKK" من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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