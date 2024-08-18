سياسة
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لمخاوف أمنية.. الخطوط الأمريكية تلغي رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى أبريل 2025
ألغت الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى أبريل/نيسان 2025، لمخاوف من انفجار الوضع الأمني بالمنطقة، وفق إعلام عبري.
لمخاوف أمنية.. الخطوط الأمريكية تلغي رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى أبريل 2025
"أمريكان آيرلاينز" تلغي جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى أبريل/نيسان 2025 / صورة: Reuters
18 أغسطس 2024

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأحد، إن الشركة ألغت رسمياً جميع عملياتها في إسرائيل حتى أبريل/نيسان 2025، كما جرى إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة حتى هذا التاريخ في كلا الاتجاهين.

ومنذ 20 يونيو/تموز الماضي، ألغت 20 شركة طيران دولية رحلاتها إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من حرب في المنطقة بعد اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر عبر غارة جوية على بيروت، في 30 يوليو/تموز، وتلاها بيوم استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران.

وتعهدت كل من إيران وحزب الله برد "قوي وفعال" على اغتيال شكر وهنية، في حين تتواصل الاتصالات والتحركات الإقليمية للتهدئة ومنع تفاقم الوضع بالمنطقة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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