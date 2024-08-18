سياسة
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السودان: وفاة 22 وإصابة 354 بوباء الكوليرا
أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، اليوم الأحد، عن رصد وفاة 22 شخصاً وإصابة 354 بوباء الكوليرا في البلاد، مشيراً إلى التواصل مع المجتمع الدولي لتوفير اللقاحات.
السودان: وفاة 22 وإصابة 354 بوباء الكوليرا
وزير الصحة السوداني يعلن وفاة 22 شخصاً وإصابة 354 بوباء الكوليرا / صورة: Reuters
18 أغسطس 2024

وأفاد إبراهيم خلال لقاء وزير الصحة مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مالك عقار، بأن "اللقاء ناقش الأوضاع الصحية، واستعرض التقرير الوبائي بالبلاد وظهور حالات الكوليرا ببعض ولايات السودان".

وأضاف، وفق ما أعلن مجلس السيادة أن "عدد الإصابات بالكوليرا بلغ 354 إصابة و22 حالة وفاة". ودعا سلطات الولايات إلى زيادة التدخلات لمكافحة الأوبئة، والاهتمام بصحة البيئة.

وأشار الوزير السوداني إلى "التواصل مع الجهات ذات الصلة لتوفير مياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى العمل على مكافحة نواقل الأمراض، والتواصل مع المجتمع الدولي لتوفير لقاحات الكوليرا".

ويأتي الإعلان عن انتشار الكوليرا في وقت يشهد فيه السودان تدهوراً في القطاع الصحي وتوقف نحو 70 من المستشفيات في مناطق النزاع في 13 ولاية سودانية من أصل 18، جراء حرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/نيسان 2023.

وأسفرت الحرب عن نحو 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة. وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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