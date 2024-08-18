سياسة
2 دقيقة قراءة
للمرة الرابعة.. مراسل TRT عربي ينجو من استهداف قناص إسرائيلي في خان يونس
استهدف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طاقم قناة TRT عربي في قطاع غزة للمرة الرابعة، مما أسفر عن إصابة مراسل القناة سامي برهوم، الذي اتهم الاحتلال باستهدافه بشكل مباشر.
للمرة الرابعة.. مراسل TRT عربي ينجو من استهداف قناص إسرائيلي في خان يونس
إطلاق نار من قناص بشكل مباشر على السيارة لـ15 دقيقة، قبل أن يستطيع الانسحاب من السيارة هو والطاقم المرافق له / مصدر الصورة: TRT / Others
18 أغسطس 2024

وأكد مراسلنا أن المنطقة التي كانوا فيها غير عسكرية ولم يشملها جيش الاحتلال بأوامر الإخلاء فضلاً عن اكتظاظها بمئات آلاف النازحين، مشيراً إلى أن عملية الاستهداف متعمدة لأن إسرائيل تريد إسكات صوت الصحفيين.

وقال برهوم: "تعرضنا لعملية إطلاق نار مباشرة من قبل القوات الإسرائيلية شمال غرب مدينة خان يونس"، مشيراً إلى أنه أصيب بعد استهداف سيارته التي تحمل شارة "الصحفيين".

وتابع: "تعرضنا لإطلاق رصاص على الوجه والصدر من قناصة إسرائيليين"، مشدداً على أن ذلك دليل على استهداف مباشر للصحفيين بشكل متعمد، وهو ليس الهجوم الأول في قطاع غزة.

وفي 12 أبريل/نيسان الماضي، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي فريق قناة TRT عربي، في أثناء عمله الصحفي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة مصور القناة سامي شحادة بجراح وصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة، وبتر قدمه، بالإضافة إلى إصابة مراسل القناة سامي برهوم بإصابة طفيفة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us