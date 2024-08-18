سياسة
3 دقيقة قراءة
"القسام" تعلن قتل وجرح جنود للاحتلال و"سرايا القدس" تقصف تجمعاته بخان يونس
أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الأحد، قتل وإصابة جنود في جيش الاحتلال بمحور التوغل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي قصف تجمعين لآليات وجنود الاحتلال ومقرين عسكريين.
"القسام" تعلن قتل وجرح جنود للاحتلال و"سرايا القدس" تقصف تجمعاته بخان يونس
كتائب القسام تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين في خان يونس / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
18 أغسطس 2024

وقالت القسام في بيان نشرته على منصة "تليغرام"، إن مقاتليها "تمكنوا من تفجير عبوة برميلية وأخرى صدمية في قوات العدو المترجلة من الآليات غرب منطقة الحاووز، غرب مدينة حمد شمال مدينة خانيونس وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

وصباح الأحد، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من توغله في خان يونس وصولاً إلى "مدينة حمد" شمالي المدينة ليصبح على بعد مئات الأمتار من المنطقة التي يزعم تصنيفها "إنسانية آمنة"، والتي تضم آلاف النازحين.

وفي مدينة غزة، قالت الكتائب في بيان آخر: "تمكنّا من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

بدورها، أعلنت "سرايا القدس" أنها قصفت "تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في محيط حارة الجية بمنطقة المطاحن شمال مدينة خان يونس، وكذلك قصف تجمع آخر من المتوغلين شمال مدينة حمد غرب خان يونس".

وقالت "سرايا القدس" إنها "قصفت مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش العدو الصهيوني في محيط تبة 86 شمال شرق خان يونس، إضافة إلى قصف موقع مارس العسكري برشقة صاروخية".

وتتواصل المواجهات بين مقاتلين من فصائل فلسطينية مسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور توغله المختلفة بقطاع غزة، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على مناطق مختلفة ما يسفر عن قتلى وجرحى.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us