ووصف قورتولموش في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتداء القوات الإسرائيلية على فريق TRT بـ"الدنيء". وتابع: "مهما فعل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وعصابته، الذين يحاولون التغطية على جرائمهم والإفلات من العقوبة التي يفرضها القانون الدولي، فإنهم سيُحاسَبون على أفعالهم إن عاجلاً أم آجلاً".

بدوره قال يلماز عبر حسابه على منصة إكس: "لن تتمكن هذه الاعتداءات من التغطية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت بحقّ الشعب الفلسطيني المظلوم المحفورة في الذاكرة الجمعية للبشرية".

فيما أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، بأشد العبارات استهداف إسرائيل مراسل قناة TRT عربي في قطاع غزة، وقال عبر حسابه على منصة إكس: "شبكة (بنيامين) نتنياهو أعداء لكل القيم الإنسانية".

كذلك أدان وزير التجارة عمر بولاط الهجوم بشدة، معرباً عن تمنياته بالسلامة لمراسل TRT عربي سامي برهوم وجميع العاملين في مجال الصحافة.

وأدان أفكان آلا، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية "بشدة الهجوم الدنيء الذي ارتكبه الجنود الإسرائيليون الذين أطلقوا النار على السيارة التي كان يستقلها مراسل قناة TRT عربي سامي برهوم"، ووصف الهجوم بـ"الخسيس"، واعتبره "اعتداءً واضحاً على حرية الإعلام الدولي ومبادئ الصحافة".

وأعلن رئيس لجنة العدل في البرلمان التركي جونيت يوكسل، إدانة الهجوم بأشد العبارات، متمنياً السلامة لكل عائلة TRT. وأوضح أن جرائم القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستهدافها الصحفيين الذين يعملون على فضح جرائم الحرب والإبادة تعد انتهاكاً للقانون الدولي.

من جهته قال محمد زاهد صوباجي، المدير العام لشبكة TRT التركية: "لن نتخلى أبداً عن كوننا صوت غزة، على الرغم من كل العقبات التي تفرضها دولة إسرائيل الإرهابية، التي لا تعرف حدوداً أخلاقية ولا إنسانية".

وفي وقت سابق اليوم الأحد استهدف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي طاقم قناة TRT عربي في قطاع غزة للمرة الرابعة، ما أسفر عن إصابة مراسل القناة سامي برهوم، الذي اتهم الاحتلال باستهدافه مباشرة.

وقال برهوم في حديثه لشبكة TRT: "تعرضنا لعملية إطلاق نار مباشرة من القوات الإسرائيلية شمال غرب مدينة خان يونس"، وأشار إلى أنه أصيب بعد استهداف سيارته التي تحمل شارة "الصحفيين".