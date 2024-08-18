وأفادت هيئة البث العبرية أنّ حارس الأمن الذي أصيب بجروح حرجة في وقت سابق الأحد، جراء تعرّضه لضرب بمطرقة على رأسه، من عامل فلسطيني، توفي، فيما لا يزال المنفذ فاراً.

وأضافت الهيئية أن قوات من جيش الاحتلال تواصل أعمال التمشيط بحثاً عن المنفذ الذي أخذ سلاح حارس الأمن ولاذ بالفرار مستقلاً سيارة إسرائيلية.

بدورها ذكرت قناة "كان" العبرية أنّ القتيل ويُدعى جدعون بيري شارك في الحرب على غزة وعند الحدود الشمالية، كجندي بجيش الاحتلال.

عمل بطولي ورد طبيعي

من جهتها اعتبرت حركة حماس عملية قلقيلية "عملاً بطولياً ورداً طبيعياً على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال".

وأكد القيادي في حماس محمود مرداوي في تصريح نُشر على منصة تليغرام "أن العملية تأتي في سياق الرد المستمر على تواصل اعتداءات مليشيات المستوطنين بالضفة الغربية والتي كان آخرها ما حدث في قلقيلية".

وشدد مرداوي على أن "استمرار عمليات المقاومة يُثبت مجدداً قدرة شعبنا على إصابة العدو في مقتل والإثخان فيه"، إضافة إلى "فشل كل محاولات إخماد المقاومة وتكبيلها رغم كل عمليات الاعتقال والملاحقة والتنكيل".

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعّد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك، ما خلّف 633 شهيداً ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.