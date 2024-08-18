سياسة
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حماس تتهم نتنياهو بإضافة شروط تعرقل صفقة تبادل المحتجَزين ووقف إطلاق النار
اتهمت حركة حماس، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة في مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، الذي جرى التفاوض حول بنوده في الدوحة، الخميس والجمعة "تحول دون إنجاز الصفقة".
حماس تتهم نتنياهو بإضافة شروط تعرقل صفقة تبادل المحتجَزين ووقف إطلاق النار
احتجاجات عارمة في إسرائيل ضد رئيس الوزراء تطالب بإنجاز صفقة تبادل أسرى / صورة: Reuters
18 أغسطس 2024

وقالت الحركة في بيان إن "المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو، ويتماهى معها، وبخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم (يفصل بين شمال وجنوب القطاع) ومعبر رفح وممر فيلادلفيا (جنوب)".

وأوضحت أنه "وضع كذلك شروطاً جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، ما يحول دون إنجاز صفقة التبادل".

وتابعت حماس: "بعد أن استمعنا إلى الوسطاء حول ما جرى في جولة المباحثات الأخيرة في الدوحة، تأكد لنا مرة أخرى أن نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق، ويضع شروطاً ومطالب جديدة، بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب".

وشددت الحركة على التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو/تموز الماضي، والمبني على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن. ودعت الوسطاء (مصر وقطر)، "لتحمل مسؤولياتهما وإلزام الاحتلال (الإسرائيلي) تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه".

وحمّلت نتنياهو "كامل المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل إلى اتفاق، والمسؤولية الكاملة عن حياة أسراه الذين يتعرضون لنفس الخطر الذي يتعرض له شعبنا، جراء مواصلة عدوانه واستهدافه الممنهج لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة".

وقالت: "تعاملنا بكل مسؤولية مع جهود الوسطاء في قطر ومصر، ومع كل المقترحات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على شعبنا وإبرام صفقة تبادل للأسرى".

وأضافت: "أبدت الحركة موافقتها على مقترح الوسطاء في 6 مايو (أيار) الماضي، ورحبت بإعلان بايدن، وبما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وتجاوبت مع المقترح الذي عرضه الوسطاء، ووافقت عليه بتاريخ 2 يوليو (تموز)".

وتابعت: "وإثر صدور البيان الثلاثي (عن قادة مصر وأمريكا وقطر)، طالبنا الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما عرضوه على الحركة ووافقت عليه، حتى لا تظل المفاوضات تدور في حلقة مفرغة بسبب مماطلة نتنياهو، ووضعه المزيد من الشروط والعقبات أمام التوصل إلى اتفاق، بما يخدم استراتيجيته لكسب الوقت وإطالة أمد العدوان".

وفي 8 أغسطس/آب، صدر بيان ثلاثي عن الزعماء الـ3، دعوا فيه لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، و"عدم إضاعة الوقت، وبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، دون أي تأجيل من قبل أي طرف".

والأحد، وخلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، قال نتنياهو: "إن إسرائيل تخوض مفاوضات معقدة للغاية، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة".

وأعلن الوسطاء، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً جديداً لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحماس، وفق بيان مصري-قطري-أمريكي مشترك في ختام اليوم الثاني والأخير لجولة محادثات الدوحة.

وتأمل واشنطن أن يسهم اتفاق بين حماس وإسرائيل على وقف الحرب وتبادل أسرى، في ثني إيران و"حزب الله" عن الرد على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقيادي في صفوف الحزب فؤاد شكر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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