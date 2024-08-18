وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنّ "خلفية الانفجار، الذي وقع في تل أبيب وأدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، قد تكون قومية، ودخل الشاباك على خط التحقيق"، فيما أفادت هيئة البث الرسمية، في وقت سابق بأن خلفية الانفجار قد تكون جنائية.

من جانبه، أكد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أنها تحقق في الانفجار، منوهاً بأن الواقعة ربما كانت هجوماً مسلحاً. وأضاف المتحدث: "جرى التأكد من أن الانفجار ناجم عن قنبلة. أدى الانفجار إلى مقتل شخص لم تُعرف هويته بعد وإصابة آخر بجروح طفيفة".

وأوضحت شرطة تل أبيب أن القتيل في تفجير الشاحنة كان يحمل عبوة ناسفة، وأن حالة جثته تحول دون التعرف عليه لتحديد خلفية العملية، وهو ما أكدته القناة 14 العبرية التي قالت إن حالة جثة القتيل تشير إلى أنه كان يحمل حزاماً ناسفاً، مشيرة إلى أن التقديرات تتزايد أن تفجير الشاحنة خلفيته "عملية تخريبية"، على حد تعبيرها.