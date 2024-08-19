سياسة
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إصابات باشتباكات مسلحة بالضفة والاحتلال يقتحم بلدات للبحث عن منفّذ عملية
أصيب شاب وسيدة فلسطينيَّين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد في حادثتين منفصلين، ببلدة قُصرة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وبمخيم بلاطة شرقي المدينة الذي شهد اشتباكات مسلحة.
إصابات باشتباكات مسلحة بالضفة والاحتلال يقتحم بلدات للبحث عن منفّذ عملية
قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدن بالضفة الغربية / صورة: AA
19 أغسطس 2024

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب: "أصيب شاب (22 عاماً) بالرصاص الحي في الكتف خلال مواجهات في بلدة قصرة قرب نابلس"، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن "المواجهات اندلعت عقب تصدي أهالي البلدة لمستوطنين تجمعوا عند أطراف القرية".

واندلعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة نابلس، خلال اقتحام مخيم بلاطة، ما أسفر عن إصابة سيدة بشظايا رصاص. وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال اقتحم مخيم بلاطة شرقي نابلس، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين. وأضافوا: "يسمع بين الحين والآخر أصوات انفجارات وإطلاق نار جراء الاشتباكات الدائرة هناك".

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال منزلاً ببلدة باقة الحطب في قلقيلية ضمن البحث عن منفذ عملية مستوطنة "كيدوميم".

وقُتل حارس أمن إسرائيلي، متأثراً بجروح أصيب بها في وقت سابق الأحد، جراء تعرضه للضرب على رأسه بمطرقة، قرب مستوطنة كدوميم، المحاذية لمدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، فيما اعتبرت حركة حماس العملية رداً طبيعياً على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات من جيش الاحتلال تواصل أعمال التمشيط بحثاً عن المنفّذ الذي أخذ سلاح حارس الأمن ولاذ بالفرار مستقلاً سيارة إسرائيلية. فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمصادرة قوات الاحتلال للمركبة التي كان يستقلها منفّذ العملية بالقرب من بلدة باقة الحطب شرقي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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