سياسة
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إصابات في إسرائيل جراء هجوم بالمسيرات والصواريخ من جنوب لبنان
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن أنباء أولية تشير إلى انفجار طائرة مسيّرة أقلعت من لبنان، في بلدة إسرائيلية بالجليل الغربي، بينما أُصيب إسرائيليون في حريق اندلع إثر انفجار مسيّرة أخرى في بلدة ياعرة.
إصابات في إسرائيل جراء هجوم بالمسيرات والصواريخ من جنوب لبنان
تصاعد الدخان من كفر حمام وسط اشتباكات عبر الحدود بين حزب الله والقوات الإسرائيلية / صورة: Reuters
19 أغسطس 2024

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية وقوع إصابة مباشرة شمالي إسرائيل جراء الهجوم بالمسيّرات والصواريخ من جنوب لبنان، فيما قال موقع "والا" إن إسرائيليين أُصيبوا في حريق اندلع إثر انفجار مسيّرة أُطلقت من لبنان باتجاه بلدة ياعرة شمالي إسرائيل.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نجح في اعتراض بعض الأهداف الجوية وسقطت أخرى في منطقة ياعرة، كما أفادت الإذاعة العبرية الرسمية بوقوع إصابات نتيجة انفجار مسيّرة مفخخة أُطلقت من لبنان وسقطت في الجليل الغربي.

في السياق ذاته، دوت صفارات الإنذار في زرعيت وشتولا بالجليل الأعلى وقضاء مدينتي عكا ونهاريا شمالي إسرائيل، فيما أطلق الدفاع الجوي الإسرائيلي صواريخ اعتراضية في بلدات بالجليل الغربي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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