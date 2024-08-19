سياسة
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بلينكن: قد تكون هذه آخر فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة
حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، من أن المفاوضات الجارية بشأن هدنة في قطاع غزة قد تكون "آخر فرصة" للتوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.
بلينكن: قد تكون هذه آخر فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ خلال زيارة الأول إلى تل أبيب / صورة: Reuters
19 أغسطس 2024

وقال بلينكن قبيل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ: "إنها لحظة حاسمة، على الأرجح أفضل وربما آخر فرصة لإعادة الرهائن إلى ديارهم والتوصل إلى وقف إطلاق نار ووضع الجميع على طريق أفضل إلى سلام وأمن دائمَين".

كما أكد بلينكن أن "واشنطن تعمل أيضاً على ضمان عدم حدوث تصعيد في المنطقة وسط مخاوف من هجوم إيراني محتمل على إسرائيل ردّاً على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في طهران، خلال يوليو/تموز الماضي".

وحثّ بلينكن إسرائيل وحماس على عدم إخراج الجهود من أجل هدنة في غزة "عن المسار"، قائلاً: "حان الوقت لكي نتأكد من عدم اتخاذ أي طرف خطوات قد تخرج العملية عن المسار".

وأمس الأحد، وصل بلينكن إلى إسرائيل في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى صفقة هدنة ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يعاني من حرب إسرائيلية مدمرة منذ 10 أشهر.

وخلال الأشهر العشرة الماضية مرت مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بجولات ومحادثات عديدة عبر 4 محطات رئيسية في العواصم باريس والقاهرة والدوحة وروما، وعُرضت خلالها 4 مقترحات رئيسية للتوصل إلى اتفاق، وفق رصد وإحصاء مراسل الأناضول.

وبدعم أمريكي، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن استشهاد وإصابة أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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