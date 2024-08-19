وتقول المجموعة المؤيدة للفلسطينيين، التي تُطلق على نفسها اسم "مندوبون ضد الإبادة الجماعية"، إنها ستمارس حقوقها في حرية التعبير خلال الأحداث الرئيسية في المؤتمر الوطني الديمقراطي، الذي يستمر أربعة أيام، بدءاً من اليوم الاثنين، لإعلان ترشيح نائبة الرئيس، كامالا هاريس رسميّاً لمنصب الرئيس في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب.

وقال منظمو المجموعة إنهم يشجعون المؤيدين على ارتداء الكوفية الفلسطينية وحمْل الأعلام الفلسطينية، وسيسعون إلى إجراء تعديلات في برنامج الحزب، في حين يحثون المندوبين على التحدث في قاعة المؤتمر، بالتزامن مع كلمة منتظرة للرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر الحزب الديمقراطي اليوم الاثنين، وكلمة مرتقبة لهاريس يوم الخميس.

ويقول المندوبون المؤيدون للفلسطينيين إنهم يستحقون دوراً أكبر في كتابة برنامج الحزب. فيما يُقام المؤتمر في شيكاغو، التي تضم أكبر عدد من الأمريكيين من أصل فلسطيني مقارنة بأي مدينة أمريكية أخرى. وتريد المجموعة تضمين صيغة تدعم إنفاذ القوانين التي تحظر تقديم المساعدات العسكرية إلى الأفراد أو قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

وقال ليانو شارون، مستشار الأعمال والمندوب الذي وقع على برنامج بديل مع 34 مندوباً آخر: "سنجعل أصواتنا مسموعة.. حرية التعبير تتضمن بالضرورة الحق في الوقوف والتعبير عن الرأي حتى عندما تأمر السلطة في القاعة بالصمت".

ووافقت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، على مبيعات أسلحة إضافية لإسرائيل قيمتها 20 مليار دولار، فيما يسعى وسطاء -بينهم الولايات المتحدة- إلى التوسط في هدنة بين إسرائيل وحماس، بناء على خطة طرحها بايدن في مايو/أيار الماضي، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الحادي عشر، في تقليص الدعم للديمقراطيين بين الناخبين المسلمين والعرب الأمريكيين الذين يمثلون أصواتاً حاسمة في ولايات متأرجحة، منها أريزونا وميشيغان وبنسلفانيا.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

وحوَّلت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الثامن عشر، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شُح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.