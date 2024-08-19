سياسة
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عباس يتحرك لزيارة قطاع غزة.. ومسؤول إسرائيلي: لن نسمح له
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أمس الأحد، إن القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
عباس يتحرك لزيارة قطاع غزة.. ومسؤول إسرائيلي: لن نسمح له
السلطة الفلسطينية تبدأ تحضيرات زيارة عباس إلى غزة  / صورة: AP
19 أغسطس 2024

وذكرت الوكالة أن زيارة عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة تهدف إلى الوجود "مع أبناء شعبنا الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية هناك، وتأكيد أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية".

وأضافت: "جرى في هذا الصدد التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأشقاء في الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحادين الأوروبي والإفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة، كذلك أُبلغت إسرائيل بذلك".

في المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لن نسمح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالذهاب إلى قطاع غزة"، كما كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن زيارة عباس إلى غزة "من غير المرجح أن تُجرى في المستقبل القريب".

وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزراء حكومته والأحزاب التركية كافة، قال عباس في البرلمان بالعاصمة أنقرة: "أعلن أمامكم وأمام العالم أنني قررت التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة"، إذ تعود آخر زيارة لعباس نحو غزة إلى عام 2006، قبل انهيار حكومة وحدة وطنية فلسطينية تحت وطأة ضغوط إسرائيلية وخلافات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة، خلّفت نحو 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وتُواصل الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

ومنذ 2007، تعاني الأراضي الفلسطينية انقساماً سياسيّاً وجغرافيّاً، حيث تسيطر حماس وحكومة شكَّلتها على قطاع غزة، بينما تدير حكومات تشكِّلها حركة فتح، بزعامة عباس، الضفة الغربية المحتلة.

وعقدت لقاءات وحوارات عديدة أسفرت عن توقيع اتفاقيات لإنهاء الانقسام الفلسطيني، لكنها لم تنفذ، وأحدثها "إعلان بكين" في 22 يوليو/تموز الماضي، إذ اتفقت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الصينية على "الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة تضم القوى والفصائل كافة في إطار منظمة التحرير، وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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