وطالت تلك الاقتحامات مدينة قلقيلية وعدة بلدات مجاورة، والخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة، أسفر عنها اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينهم أسيرة سابقة، وإصابة 4 فلسطينيين شمالي الضفة الغربية.

ووسط مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة من مدينة نابلس وحاصرت منزلاً، واعتقلت مواطناً من داخله قبل أن تنسحب. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وحظيرة أغنام في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس "4 إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة في الرأس والبطن"، مبينة أن الإصابات جميعها "نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين، بينهم طفل من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، بعد مداهمة منزلَي مواطنَين منهم وتفتيشهما، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبالتزامن مع اقتحامات جيش الاحتلال هاجم مستوطنون المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت وفا عن شهود عيان أن مستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات من باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية.

وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال حوّلت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصاً عند بوابات المسجد الأقصى، مشددة إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد وأبواب البلدة القديمة، كما فرضت قيوداً على دخول المصلين.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فيما صعّد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك، ما خلف 635 قتيلاً ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.