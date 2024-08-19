سياسة
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بعد هرب المشتبه به.. روسيا ترفع شكوى لألمانيا بشأن تحقيق تفجير "نورد ستريم"
أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، بأن موسكو رفعت شكوى لألمانيا بشأن التحقيق الذي تجريه في التفجيرات التي وقعت عام 2022، واستهدفت خطوط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك بعد أن هرب مشتبه به رئيسي قبل اعتقاله في بولندا.
بعد هرب المشتبه به.. روسيا ترفع شكوى لألمانيا بشأن تحقيق تفجير "نورد ستريم"
روسيا ترفع شكوى لألمانيا بشأن التحقيق في تفجيرات "نورد ستريم" / صورة: / أرشيف  AA
19 أغسطس 2024

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، الأسبوع الماضي، أن ممثلي الادعاء الألمان توصلوا إلى أن "مدرب غوص أوكراني هو المشتبه به الرئيسي في التفجيرات"، وأصدروا مذكرة اعتقال بحقه في بولندا.

وقال ممثلون للادعاء في بولندا لوكالة رويترز إن بلادهم تلقت مذكرة الاعتقال الألمانية، "لكن المشتبه به تمكن من مغادرة البلاد، لأن ألمانيا لم تدرج اسمه في قاعدة بيانات المطلوبين".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، أوليج تيابكين، قوله إن موسكو تعتقد أن التحقيق الألماني سيُغلق دون الإعلان عن المسؤولين عن التفجيرات.

وزعمت تقارير سابقة في الصحافة الألمانية أن مجموعة مكونة من 5 رجال وامرأة استأجروا يختا بجوازات سفر مزورة في روستوك شمال ألمانيا في سبتمبر/ أيلول 2022، وقاموا بتنظيم عملية تخريب لخطوط أنابيب نورد ستريم التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وتعرضت خطوط أنابيب نورد ستريم 1 و2، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وتنقل الغاز تحت بحر البلطيق، للتصدع نتيجة سلسلة انفجارات في سبتمبر 2022 بعد أشهر من الحرب الروسية-الأوكرانية، ما أسفر عن أضرار بـ3 من أنابيب نورد ستريم الرئيسية الأربعة.

ومنذ ذلك الحين، فتحت الدنمارك والسويد وألمانيا وحلفاء غربيون آخرون تحقيقات لمعرفة من يقف وراء الهجوم وكيف نُفذ، لكن الدنمارك والسويد أغلقتا تحقيقاتهما في وقت سابق من هذا العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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