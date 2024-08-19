وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "قررت الشرطة اليوم (الاثنين) أنه كان هجوماً فاشلاً، ويُعتقد أن الشخص الذي كان يحمل الحقيبة مع العبوة الناسفة كان من سكان الأراضي الفلسطينية".

وأضافت: "قُتل مساء أمس الأحد رجل في الخمسين من العمر، لا يزال مجهول الهوية، جراء انفجار عبوة ناسفة في تل أبيب، وأُصيب أحد المارة (33 عاماً) بجروح متوسطة".

وتابعت: "رُصد المشتبه به الذي يحمل عبوة ناسفة شديدة الانفجار في حقيبة على ظهره، فانفجرت مساء أمس في تل أبيب، وذلك في أثناء سيره بشارع هاليحي، فيما تشتبه قوى الأمن بأن الهجوم فشل بسبب حادث عمل".

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن قائد شرطة منطقة أيالون (وسط إسرائيل) تانتز حاييم بوبليل، قوله إن "انفجار الأمس في تل أبيب كان بالتأكيد هجوماً جرى منعه، وكان المشتبه به يتحرك بعبوة ناسفة في جنوب المدينة عندما انفجرت، ما أسفر عن مقتل المشتبه به، وإصابة رجل آخر".

وأضافت: "وفقاً لمصدر في المؤسسة الأمنية، فإن المشتبه به جاء من الضفة الغربية"، كما أظهرت لقطات مصورة المشتبه به وهو يسير بالعبوة الناسفة محمولة على ظهره بين المدنيين في جنوب تل أبيب"، وتابعت: "قد يكون سبب الانفجار خللاً في آلية تشغيل العبوة الناسفة".

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى صعوبة التعرف على الجثة بعد الانفجار، وقالت: "لم تتمكن الشرطة من التعرف على وجه اليقين على هوية الجثة بسبب شدة الإصابة".