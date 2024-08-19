وقالت إسرائيل في 20 يوليو/تموز الماضي إن مقاتلاتها ضربت أهدافاً عسكرية للحوثيين بالقرب من الحديدة، واستهدف الهجوم منشآت نفطية ومحطة كهرباء، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 80، وفق ما قالته هيومن رايتس ووتش.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية على الحديدة أصابت أكثر من 20 خزان نفط ورافعتين للشحن في الميناء، بالإضافة إلى محطة كهرباء في مديرية الصليف بالحديدة.

وأضافت: "يبدو أن الهجمات تسببت في أضرار غير متناسبة للمدنيين والأعيان المدنية، فالانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب التي ارتكبت قصداً، أي عن عمد أو بإهمال، تعتبر جرائم حرب".

وتابع تقرير هيومن رايتس ووتش أن صور الأقمار الصناعية التي جرى تحليلها أظهرت أن صهاريج النفط ظلت مشتعلة لثلاثة أيام على الأقل، مما أثار مخاوف على البيئة.

ولميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين منذ 2021، دور حيوي في إيصال المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الضرورية للشعب اليمني الذي يعتمد على الواردات، إذ يمر عبر هذا الميناء نحو 70% من واردات اليمن التجارية و80% من مساعداتها الإنسانية.

ويطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيّرة صوب إسرائيل، إلى جانب هجمات على سفن في البحر الأحمر تابعة لإسرائيل وحلفائها كالولايات المتحدة وبريطانيا، تضامناً مع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.