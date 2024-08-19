سياسة
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"رايتس ووتش": هجوم إسرائيل على اليمن في يوليو "جريمة حرب محتملة"
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، بأن الهجوم الجوي الإسرائيلي على ميناء الحديدة في اليمن الشهر الماضي قد يصل إلى حد اعتباره جريمة حرب، إذ يلعب الميناء دوراً حيويّاً في إيصال المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الضرورية لليمنيين.
"رايتس ووتش": هجوم إسرائيل على اليمن في يوليو "جريمة حرب محتملة"
نيران جراء غارات إسرائيلية على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن/ صورة: Reuters
19 أغسطس 2024

وقالت إسرائيل في 20 يوليو/تموز الماضي إن مقاتلاتها ضربت أهدافاً عسكرية للحوثيين بالقرب من الحديدة، واستهدف الهجوم منشآت نفطية ومحطة كهرباء، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 80، وفق ما قالته هيومن رايتس ووتش.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية على الحديدة أصابت أكثر من 20 خزان نفط ورافعتين للشحن في الميناء، بالإضافة إلى محطة كهرباء في مديرية الصليف بالحديدة.

وأضافت: "يبدو أن الهجمات تسببت في أضرار غير متناسبة للمدنيين والأعيان المدنية، فالانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب التي ارتكبت قصداً، أي عن عمد أو بإهمال، تعتبر جرائم حرب".

وتابع تقرير هيومن رايتس ووتش أن صور الأقمار الصناعية التي جرى تحليلها أظهرت أن صهاريج النفط ظلت مشتعلة لثلاثة أيام على الأقل، مما أثار مخاوف على البيئة.

ولميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين منذ 2021، دور حيوي في إيصال المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الضرورية للشعب اليمني الذي يعتمد على الواردات، إذ يمر عبر هذا الميناء نحو 70% من واردات اليمن التجارية و80% من مساعداتها الإنسانية.

ويطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيّرة صوب إسرائيل، إلى جانب هجمات على سفن في البحر الأحمر تابعة لإسرائيل وحلفائها كالولايات المتحدة وبريطانيا، تضامناً مع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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