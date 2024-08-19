في السياق، أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية بأن مدفعية إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب الحدودية جنوب لبنان بالقذائف الثقيلة، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

وأضافت أن جيش الاحتلال أطلق فجراً نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة للخط الأزرق عند أطراف بلدات "الناقورة" و"جبل اللبونة" و"جبل العلام"، فيما كثف الطيران الاستطلاعي والمسيّر تحليقه طوال الليلة الفائتة وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً إلى نهر الليطاني.

في غضون ذلك، قال موقع "والا" الإخباري العبري: "أُصيب إسرائيلي بجروح خطيرة صباح الاثنين بعد سقوط أجزاء من مسيّرة انطلقت من لبنان في غابة، وأدت إلى اندلاع حريق هناك"، وأضاف أنه "جرى نقل المصاب، إلى جانب 6 آخرين لاستنشاقهم الدخان في مكان السقوط، على وجه السرعة إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا".

وأشار "والا" إلى أنه "يأتي الحادث الخطير في الغابة بوصفه جزءاً من هجوم واسع النطاق على الشمال، جرى خلاله إطلاق صفارات الإنذار المتواصلة منذ ساعات الصباح الباكر في الجليل الغربي، والجليل الأعلى".

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "متابعة للإنذارات التي جرى تفعيلها في منطقة الجليل الغربي، حول تسلل طائرة معادية، رُصد عدد من الأهداف الجوية المشبوهة التي عبرت من الأراضي اللبنانية".

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن "نحو 10 صواريخ انفجرت في مناطق مفتوحة قرب قرية زرعيت القريبة من الحدود اللبنانية"، وأشارت إلى اندلاع حرائق في الجليل الغربي نتيجة سقوط صواريخ من لبنان.

وتشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ عدة أسابيع تصعيداً ملحوظاً، وجاء التطور في وقت أعلنت فيه إسرائيل حالة التأهب نهاية الشهر الماضي تحسباً لرد حزب الله على اغتيال القيادي في الحزب، فؤاد شكر، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.