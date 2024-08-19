ووصل بلينكن إلى إسرائيل، أمس الأحد، وبدأ اليوم اجتماعاته مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، ثم نتنياهو في مكتبه بالقدس الغربية، ومن المقرر أيضاً أن يلتقي بلينكن لاحقاً وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قبل أن يُنهي زيارته إلى تل أبيب بعقد مؤتمر صحفي.

وقالت رويترز إن اجتماع بلينكن مع نتنياهو استمر لثلاث ساعات ووصفه مكتب رئيس الوزارء الإسرائيلي في بيان بأنه "إيجابي وجرى في أجواء طيبة"، وقال البيان: "أكد رئيس الوزراء التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي الأحدث بشأن إطلاق سراح رهائننا، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، والتي أكد عليها بشدة".

وخلال لقائه الرئيس الإسرائيلي، صباح اليوم، حذر بلينكن من أن الفرصة الراهنة "قد تكون الأخيرة" لإعادة المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن زيارته هذه هي التاسعة إلى إسرائيل والشرق الأوسط، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف بلينكن: "إنها لحظة حاسمة، وقد تكون الأفضل، وربما الفرصة الأخيرة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، والتوصل إلى وقف إطلاق النار، ووضع الجميع على مسار أفضل للسلام والأمن الدائمين"، وتابع أنه هنا باعتباره جزءاً من جهد دبلوماسي مكثف وفقاً لتعليمات الرئيس الأمريكي جو بايدن "لمحاولة الوصول إلى الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس".

واعتبر بلينكن أن الوقت قد حان للقيام بذلك، "وحان الوقت أيضاً للتأكد من عدم قيام أي شخص بأي خطوات يمكن أن تعرقل هذه العملية"، وتابع: "لذلك نتطلع إلى التأكد من عدم وجود تصعيد واستفزازات وأفعال يمكن أن تبعدنا عن إتمام هذه الصفقة، أو تصعيد الصراع إلى أماكن أخرى وبشدة أكبر".

واستطرد أن هذه لحظة محفوفة بالمخاطر في إسرائيل قائلاً: "نشعر بقلق عميق إزاء احتمال وقوع هجمات من إيران أو حزب الله أو جهات أخرى.. وكما سمعتم الرئيس (بايدن) يقول، فإن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات حاسمة لنشر قوات هنا لردع أي هجمات، وإذا لزم الأمر الدفاع ضد أي هجمات".

واستدرك بلينكن أن زيارته تنصب بشكل مكثف على استعادة الرهائن، وتحقيق وقف إطلاق النار: "حان الوقت لكي يصل الجميع إلى الموافقة وعدم البحث عن أي أعذار لقول لا".

ويعتقد مراقبون أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس سيُثني إيران وحزب الله عن الرد على اغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، نهاية يوليو/تموز الماضي، والقيادي بالحزب، فؤاد شكر، ببيروت في اليوم السابق.

وبينما تبنَّت تل أبيب اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اتهام إيران وحماس لها باغتيال هنية عبر قصف مقر إقامته خلال زيارة لطهران، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية بلاده، التي تمتلك سجلاً طويلاً من الاغتيالات.