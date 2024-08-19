سياسة
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"عودة العمليات الاستشهادية".. القسام وسرايا القدس تتبنيان تفجير تل أبيب
تبنّت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، تنفيذ "عملية استشهادية" في تل أبيب، الأحد، بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
"عودة العمليات الاستشهادية".. القسام وسرايا القدس تتبنيان تفجير تل أبيب
كتائب القسام وسرايا القدس تتبنيان تفجير تل أبيب. / صورة: وسائل إعلام إسرائيلية
19 أغسطس 2024

وقالت القسام في بيان عبر منصة تليغرام: " تعلن كتائب القسام، بالاشتراك مع سرايا القدس تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء أمس الأحد في مدينة تل أبيب".

وتوعدت بأن "العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل (إسرائيل) ستعود إلى الواجهة ما دامت تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات".

وفي وقت سابق، الاثنين، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن انفجار العبوة الناسفة في تل أبيب مساء الأحد، ما أسفر عن قتيل، كان نتيجة "محاولة تنفيذ عملية هجومية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على قطاع غزة؛ أسفرت عن نحو 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

ومقابل صمت إسرائيلي، اتهمت إيران وحماس تل أبيب باغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية عبر قصف مقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/ تموز الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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