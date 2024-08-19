وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيداً و134 مصاباً خلال آخر 24 ساعة ماضية، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة في بيان، ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استُشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 169 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد اسشهاد الصحفي إبراهيم مروان محارب.

وأشار المكتب إلى أن الصحفي محارب قُتل برصاص جيش الاحتلال خلال تغطيته عملية توغل نفذتها الآليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأدان في بيانه استهداف الصحفيين الفلسطينيين، محمّلاً الاحتلال المسؤولية عن جرائم قتل الصحفيين.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل الصحفي في العالم بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

وفي السياق، قالت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال منزلا في النصيرات وسط قطاع غزة، مشيرة إلى "وصول 4 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى العودة في جباليا، بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا في جنوب النصيرات وسط القطاع".

كما أصيب عدد من المدنيين، بحسب الوكالة، "بينهم أطفال بجروح متفاوتة، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي شقة سكنية في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وفي استهانة بالمجتمع الدولي تُواصل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.